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Ситуація в регіонах: влучання в енергетичний об'єкт на Одещині та понад сто обстрілів Херсонщини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ситуація в регіонах: влучання в енергетичний об'єкт на Одещині та понад сто обстрілів Херсонщини
Пожежа внаслідок влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури на Одещині
фото: ДСНС

За добу від російських обстрілів загинула одна людина 

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали десять областей України. Про ситуацію в регіонах станом на 9:00 повідомляють обласні державні адміністрації.

Чернігівщина

За добу – 12 обстрілів (54 вибухи). Ворог обстрілював Чернігівський, Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Використав міномети, некервані авіаційні ракети. Вночі завдано два удари по об’єктах у Чернігівському районі. Попередньо – без жертв. Дані щодо наслідків уточнюються.

Сумщина

Уночі росіяни здійснили обстріл Есманської громади. Зафіксовано два вибухи з міномету. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 165 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська та Новослобідська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Учора ввечері обласний центр було атаковано вісьмома безпілотниками, попередньо типу Shahed. Чотири з них знищено. Внаслідок атаки є пошкодження інфраструктурних об’єктів. Інформації про постраждалих не надходило. Дані уточнюються. За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новодарівка, Мала Токмачка, Роботине, Новоадріївка, Полтавка, Гуляйпільське, Чарівне, Левадне, Білогір'я, Новоданилівка, Щербаки, Лугівське, Верхня Терса, Вербове, Новопрокопівка, Кам'янське, П'ятихатки, Лук'янівське, Степове, Приморське, Плавні, Темирівка, Малі Щербаки. Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

Уночі загарбники вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає. На ранок російська армія атакувала Нікополь дронами-камікадзе. Наслідки уточнюються. Протягом вчорашнього дня ворог п’ять разів обстрілював Нікопольщину. До районного центру та Марганецької громади прилетіли майже півсотні снарядів. Пошкоджено дев'ять приватних будинків, три гаражі, авто, дві лінії електропередач, газогін. Люди не постраждали. Вчора ввечері наші оборонці неба знищили БпЛА агресора над Павлоградським районом.

Харківщина

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Ветеринарне Харківського району та Бударки Чугуївського району. На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки, де наші воїни відбили чотири атаки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Внаслідок обстрілу с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено три приватні будинки та господарчу споруду.

Луганщина

Кількість ворожих обстрілів по наших позиціях та населених пунктах залишається стабільно великою. Вогонь противник відкрив по Невському та Білогорівці. За добу противник здійснив 132 обстріли (524 снаряди).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – 8 населених пунктів: Авдіївка, Курахове, Торецьк, смт Щербинівка, с. Нетайлове, с. Ясна Поляна, смт Райське, с. Максимільянівка Пошкоджені 11 житлових будинків і господарча споруда. За добу на Донеччині троє поранених.

Одещина

Сили ППО знищили над областю один безпілотник. Також в Одеському регіоні відбулось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури, пошкодило адмінбудівлю. На місці спалахнула пожежа, яку загасили. Один робочий отримав поранення, його госпіталізували.

Миколаївщина

Учора ворог завдавав артилерійські удари по м. Очаків та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора під ворожим артилерійським обстрілом перебувала акваторія Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 101 обстріл (577 снарядів), з них по м. Херсон – вісім обстрілів (26 снарядів). Рашисти поцілили у райони 30 населених пунктів області; будинок культури у Бериславському районі. ворог обстріляляв будинок у Велетенському Білозерської громади; у власній оселі травми, несумісні з життям, отримав 60-річний чоловік. У с. Новоберислав внаслідок скидання гранати з дрону поранень зазнав 66 річний чоловік. Внаслідок обстрілу російськими військами с. Інгулець поранено 71-річну жінку та її 43-річного сина. Потерпілих доставлено до лікарні. Всього за добу в області одна людина загинула, троє отримали поранення.

Триває 633-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень.

Теги: Одещина Херсонщина обстріл війна

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