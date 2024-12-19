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Скандал у спецшколі на Тернопільщині. Директорку звільнено з посади

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Скандал у спецшколі на Тернопільщині. Директорку звільнено з посади
Перевірка виявила численні порушення: у харчоблоці зберігаються продукти з невідомим терміном придатності, дітям не надають особистих речей та іграшок
фото: Telegram/Омбудсман Лубінець Дмитро

Зазначається, що звільнення директорки не означає, що розслідування можливих фактів порушень прав вихованців зупиниться

Тернопільська обласна рада звільнила Дар’ю Коменду з посади директорки Новосільської спеціальної школи. У листопаді повідомляли про випадки насильства над дітьми в цьому закладі, зокрема й сексуального. Про це повідомив перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук у Facebook.

«Наголошую, звільнення колишньої директорки цього закладу не означає, що розслідування можливих фактів порушень прав вихованців спецшколи може зупинитись. Навпаки, депутатський корпус Тернопільської обласної ради очікує на об’єктивні результати цих розслідувань і вимагає притягнення до відповідальності у судовому порядку усіх, хто був дотичний до порушення прав дітей», – запевняє перший заступник голови Тернопільської облради.

Володимир Болєщук додав, що найближчими днями оголосять конкурс на посаду директора спецшколи.

Нагадаємо, моніторингова група Офісу омбудсмена провела позаплановий візит до одного із закладів для дітей на Тернопільщині. Перевірка виявила численні порушення прав дітей з особливими освітніми потребами в одній зі спеціальних шкіл. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Передумовою моніторингу стало звернення на «гарячу лінію» омбудсмена щодо насилля над дітьми у закладі. За словами омбудсмена, окрім факту неналежних умов для перебування і всебічного розвитку дитини, в навчальному класі для проведення занять з кулінарії був виявлений алкоголь у відкритому для дітей доступі. 

Також адвокатка Інна Мірошниченко заявила, що землею Новосільської спеціальної школи на Тернопільщині, де раніше виявили численні порушення, користується «місцевий агромагнат». За її словами, жителі бояться свідчити про насильство над вихованцями закладу через залякування агрооліхарха. Про це Інна Мірошниченко повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Мірошниченко стверджує, що чоловік заступниці директорки закладу користується землею, яку спецшкола безкоштовно отримала від держави. Йдеться про 19 гектарів, які звільнені від оподаткування.

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Теги: конкурс алкоголь розслідування Facebook чоловік звільнення Лубінець

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