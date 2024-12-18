Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії затримано підозрюваного у підриві генерала Кирилова

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Росії затримано підозрюваного у підриві генерала Кирилова
Генерал-лейтенант Ігор Кирилов загинув внаслідок підриву 17 грудня
фото з відкритих джерел

За ліквідацію генерала виконавцю нібито гарантувалася грошова винагорода у розмірі $100 тис.

Слідчий комітет Росії та ФСБ затримали громадянина Республіки Узбекистан, якого підозрюють у підриві російського генерала Ігоря Кирилова. Про це повідомляє слідчий комітет РФ.

«Затриманого доставлено до слідчого, з ним проводяться слідчі дії. Під час допиту він пояснив, що був завербований українськими спецслужбами», – йдеться у заяві.

Слідчий комітет зауважує, що підозрюваний розмістив бомбу на електросамокаті, припаркованому біля під'їзду будинку, де жив генерал. Також він орендував машину, де встановив камеру спостереження за Ігорем Кириловим. Зйомка нібито транслювалася організаторам теракту у Дніпрі. Після того, як надійшов відеосигнал про вихід військовослужбовців із під'їзду, вибуховий пристрій був дистанційно приведений ним у дію.

За ліквідацію генерала виконавцю нібито гарантувалася грошова винагорода у розмірі $100 тис. та виїзд до однієї з європейських країн для проживання.

Слідчий комітет наразі встановлює інших осіб, які причетні до організації підриву генерала.

Нагадаємо, 17 грудня близько 6:00 ранку на Рязанському проспекті у Москві пролунав потужний вибух. У результаті вибуху загинули генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов та його помічник.

Згодом слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що на Рязанському проспекті в Москві внаслідок вибуху загинув генерал-лейтенант РФ Ігор Кирилов. За фактом загибелі двох військовослужбовців відкрито кримінальне провадження.

16 грудня «Главком» писав, що СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу Ігорю Кирилову, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України. Під командуванням Кирилова російські війська здійснили понад 4800 атак із застосуванням хімічної зброї в Україні.

До слова, речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки не знали про підготовку вбивства російського генерала Ігоря Кирилова та не брали участі в цій операції. 

Читайте також:

Теги: росія смерть слідство військові Узбекистан розслідування росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп і Україна: які реальні сценарії розвитку війни та політики США
Трамп і Україна: які реальні сценарії розвитку війни та політики США
28 листопада, 15:00
Вибухи в районі Калуги пролунали після опівночі
У Калузі та Курську прогриміли вибухи, є влучання в нафтотобазу
25 листопада, 03:13
Ректор зауважив, що викладач розмовляв суржиком і часом переходив на російські слова, оскільки у 2016 році переїхав до Івано-Франківська з Донецька
Мовний скандал у Франківському виші. Стали відомі результати службового розслідування
18 листопада, 22:06
Внаслідок удару пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, магазин, гараж й автомобіль
Окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал Костянтинівки (фото)
21 листопада, 10:44
Експравоохоронець зрадив Україну у 2014 році
Суд засудив ексвисокопосадовця «ДНР» до 12 років позбавлення волі
22 листопада, 12:30
На Північній Салтівці живуть люди, але цей мікрорайон з 2022 року постраждав найбільше, деякі будинки підлягають знесенню
Скільки будинків та шкіл росіяни розбомбили у Харкові. Мер оприлюднив жахливу статистику
27 листопада, 19:28
Ситуація на фронті 11 грудня
Карта бойових дій в Україні станом на 11 грудня 2024 року
11 грудня, 00:00
Росіяни зруйнували приватну клініку у Запоріжжі 10 грудня
Скільки цивільних загинули внаслідок війни у листопаді? Дані ООН
11 грудня, 18:24
Сили ППО приземлили 56 дронів
РФ вночі запустила по Україні понад 100 «Шахедів»: є руйнування
15 грудня, 08:44

Соціум

У Росії затримано підозрюваного у підриві генерала Кирилова
У Росії затримано підозрюваного у підриві генерала Кирилова
Трамп на перших етапах депортації виселить зі США мільйон мігрантів – Bloomberg
Трамп на перших етапах депортації виселить зі США мільйон мігрантів – Bloomberg
Греція суттєво збільшує туристичні податки: до чого готуватись мандрівникам
Греція суттєво збільшує туристичні податки: до чого готуватись мандрівникам
Ліквідація генерала Кирилова в Москві викликала бурхливу реакцію. Кремль вигадав мотив підриву
Ліквідація генерала Кирилова в Москві викликала бурхливу реакцію. Кремль вигадав мотив підриву
Довго «ховався» від туристів: неподалік Венеції утворився новий острів
Довго «ховався» від туристів: неподалік Венеції утворився новий острів
Південна Корея запровадила санкції проти Росії та КНДР
Південна Корея запровадила санкції проти Росії та КНДР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 грудня 2024
37K
Американський професор розповів, як в Україні може закінчитися війна
23K
Євроінтеграція для України нагадує автобус із пасажирами, який на повній швидкості мчить у цегляну стіну
20K
Повітряна тривога в Україні через загрозу дронів тривала майже пів доби
16K
Забагато впевненості і недостатньо знань: Тімоті Снайдер пояснив, що треба вчити українцям

Новини

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Вчора, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua