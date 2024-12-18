У Росії затримано підозрюваного у підриві генерала Кирилова

За ліквідацію генерала виконавцю нібито гарантувалася грошова винагорода у розмірі $100 тис.

Слідчий комітет Росії та ФСБ затримали громадянина Республіки Узбекистан, якого підозрюють у підриві російського генерала Ігоря Кирилова. Про це повідомляє слідчий комітет РФ.

«Затриманого доставлено до слідчого, з ним проводяться слідчі дії. Під час допиту він пояснив, що був завербований українськими спецслужбами», – йдеться у заяві.

Слідчий комітет зауважує, що підозрюваний розмістив бомбу на електросамокаті, припаркованому біля під'їзду будинку, де жив генерал. Також він орендував машину, де встановив камеру спостереження за Ігорем Кириловим. Зйомка нібито транслювалася організаторам теракту у Дніпрі. Після того, як надійшов відеосигнал про вихід військовослужбовців із під'їзду, вибуховий пристрій був дистанційно приведений ним у дію.

За ліквідацію генерала виконавцю нібито гарантувалася грошова винагорода у розмірі $100 тис. та виїзд до однієї з європейських країн для проживання.

Слідчий комітет наразі встановлює інших осіб, які причетні до організації підриву генерала.

Нагадаємо, 17 грудня близько 6:00 ранку на Рязанському проспекті у Москві пролунав потужний вибух. У результаті вибуху загинули генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов та його помічник.

💥Москва. Рязанський проспект. Приблизно о шостій ранку пролунав вибух.



В результаті вибуху загинули генерал-лейтенант збройних сил РФ та його помічник pic.twitter.com/hNxDzwBybZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 17, 2024

Згодом слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що на Рязанському проспекті в Москві внаслідок вибуху загинув генерал-лейтенант РФ Ігор Кирилов. За фактом загибелі двох військовослужбовців відкрито кримінальне провадження.

З'явилося відео підриву у Москві генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова та його помічника pic.twitter.com/PXBb6LzWNe — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 17, 2024

16 грудня «Главком» писав, що СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу Ігорю Кирилову, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України. Під командуванням Кирилова російські війська здійснили понад 4800 атак із застосуванням хімічної зброї в Україні.

До слова, речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки не знали про підготовку вбивства російського генерала Ігоря Кирилова та не брали участі в цій операції.