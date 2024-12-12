Зеленський провів Ставку в Запоріжжі та представив нового командувача Сухопутних військ

Глава держави під час візиту до Запоріжжя також представив українським генералам нового командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого

Зеленський наголосив, що Україні потрібен справжній мир, тому необхідно бути дійсно сильними

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 грудня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Зокрема, було обговорено питання протиповітряної оборони. Про це йдеться у повідомленні президента України Володимира Зеленського у Facebook і Telegram.

«Я провів засідання Ставки сьогодні саме тут, і насамперед щодо ППО, стабілізації фронту, досягнення наших основних безпекових завдань», – зазначив глава держави.

Він додав, що Україні потрібен справжній мир, тому необхідно бути дійсно сильними. Також, за його словами, необхідно зробити все, щоб кожен день наближав Україну до миру.

Глава держави під час візиту до Запоріжжя також представив українським генералам нового командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого.

«Я вдячний за довіру очолювати найпотужніший, найчисельніший, могутній вид ЗСУ. Зі свого боку я зроблю все, щоб вид розвивався, набував необхідних спроможностей і був готовим до всіх викликів, які нас очікують у майбутньому. Люди, технології як управлінські процеси – мої пріоритети діяльності», – зазначив Драпатий.

Зі свого боку глава держави уточнив, що новому командувачу Сухопутних військ вже дали чіткі завдання і він готовий їх виконувати.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув до Запорізької області, яка є прифронтовою. Зокрема, він відвідав дивізіон Himars на Запорізькому напрямку, де вручив українським захисникам нагороди.