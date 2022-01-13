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    Нардеп Сушко: На Харківщині спецшкола, що тренує параолімпійців, отримає 4 млн грн для встановлення ліфтів

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    Минулого року Павло Сушко ініціював створення в Україні Державної служби у справах дітей - Нардеп Сушко: На Харківщині спецшкола, що тренує параолімпійців, отримає 4 млн грн для встановлення ліфтів
    Минулого року Павло Сушко ініціював створення в Україні Державної служби у справах дітей

    В унікальному закладі освіти наразі навчається 320 дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

    Ліфти у Харківській спеціальній школі №8 для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату будуть встановлені найближчим часом. До цього тренери та вчителі вимушені були роками щодня піднімати вихованців сходами на третій поверх, оскільки саме там розташована тренувальна зала. Про це у Facebook повідомив народний депутат, нардеп, заступник голови фракції «Слуга народу», голова ТСК ВР з питань захисту прав дітей Павло Сушко.

    «За моїм клопотанням державою виділено 4 млн грн субвенції на придбання такого надважливого для закладу обладнання. В цьому унікальному навчальному закладі, де навчається 320 дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та на базі якого проводить тренування наша паралімпійська збірна з фехтування тренери та вчителі вимушені роками щодня піднімати вихованців сходами на третій поверх, оскільки саме там розташована тренувальна зала», – зазначив Сушко.

    Нардеп уточнив, що додатково сприяють виділенню коштів з обласного бюджету на облаштування доступної інфраструктури в повному обсязі голова фракції партії «Слуга Народу» у Харківській обласній раді Ігор Захарченко разом з головою обласної ради Тетяною Єгоровою-Луценко.

    Нагадаємо, минулого року Павло Сушко ініціював створення в Україні Державної служби у справах дітей. Ініціативу підтримала Верховна рада України, скерувавши відповідні рекомендації й документи до Кабінету міністрів України.

    Теги: ТСК Верховна Рада депутат Харківщина
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    Нардеп Сушко: На Харківщині спецшкола, що тренує параолімпійців, отримає 4 млн грн для встановлення ліфтів