Нардеп Сушко: На Харківщині спецшкола, що тренує параолімпійців, отримає 4 млн грн для встановлення ліфтів

В унікальному закладі освіти наразі навчається 320 дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

Ліфти у Харківській спеціальній школі №8 для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату будуть встановлені найближчим часом. До цього тренери та вчителі вимушені були роками щодня піднімати вихованців сходами на третій поверх, оскільки саме там розташована тренувальна зала. Про це у Facebook повідомив народний депутат, нардеп, заступник голови фракції «Слуга народу», голова ТСК ВР з питань захисту прав дітей Павло Сушко.

«За моїм клопотанням державою виділено 4 млн грн субвенції на придбання такого надважливого для закладу обладнання. В цьому унікальному навчальному закладі, де навчається 320 дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та на базі якого проводить тренування наша паралімпійська збірна з фехтування тренери та вчителі вимушені роками щодня піднімати вихованців сходами на третій поверх, оскільки саме там розташована тренувальна зала», – зазначив Сушко.

Нардеп уточнив, що додатково сприяють виділенню коштів з обласного бюджету на облаштування доступної інфраструктури в повному обсязі голова фракції партії «Слуга Народу» у Харківській обласній раді Ігор Захарченко разом з головою обласної ради Тетяною Єгоровою-Луценко.

Нагадаємо, минулого року Павло Сушко ініціював створення в Україні Державної служби у справах дітей. Ініціативу підтримала Верховна рада України, скерувавши відповідні рекомендації й документи до Кабінету міністрів України.