У Йорданії біля посольства Ізраїлю сталася стрілянина, нападника застрелили

Троє поліцейських отримали поранення

У неділю, 24 листопада, йорданська поліція заблокувала район поблизу посольства Ізраїлю в столиці країни Аммані після звуків пострілів. Внаслідок інциденту були поранені троє поліцейських, а сам нападник – застрелений. Про це повідомляє Reuters.

Після стрілянини в столиці Йорданії Аммані біля ізраїльського посольства у неділю на місце прибули правоохоронні органи та машини швидкої допомоги.

За інформацією видання, поліція закликала жителів залишатися вдома, оскільки співробітники служби безпеки проводять пошуки злочинців.

За словами свідків, йорданська поліція оточила територію поблизу посольства Ізраїлю.

Пізніше джерело служби безпеки розповіло Reuters, що інаслідок інциденту озброєний чоловік був застрелений, а троє поліцейських отримали поранення.

Особа нападника наразі не уточнюється.

Нагадаємо, військові Йорданії збили безпілотний літальний апарат, який намагався перетнути кордон країни. Подробиці щодо походження дрона та напрямку його польоту наразі невідомі.

За звітами розвідки Сполучених Штатів, до американської військової бази в Йорданії причетні кілька угруповань ісламізму. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Президент США Джо Байден визначився з тим, як Сполучені Штати відповідатимуть на атаку безпілотника в Йорданії, що призвела до загибелі військовослужбовців США. Байден не уточнив конкретні дії у зв'язку із цим нападом. Він лише повідомив, що рішення було прийнято після консультацій з головним радниками Білого дому.