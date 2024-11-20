У Перу чоловік хотів вивезти з країни сотні тарантулів та багатоніжок на своєму тілі

Вважається, що комах вивезли з регіону Мадре-де-Діос в перуанській Амазонії

Під час обшуку прикордонники виявили сотні комах, упакованих у мішки та пристебнутих до живота чоловіка

Поліція Перу заарештувала чоловіка, який намагався покинути країну з 320 тарантулами, 110 багатоніжками і дев’ятьма мурахами-кулями, прикріпленими до його тіла. Про це повідомляє CNN.

28-річного громадянина Південної Кореї зупинили в міжнародному аеропорту Хорхе Чавеса в Лімі після того, як правоохоронці помітили, що його живіт виглядав надто «об’ємним».

Під час обшуку виявили сотні комах, упакованих у мішки на блискавці, пристебнутих до його живота.

Комахи були упаковані в пластикові контейнери та пакети, прив’язані до живота чоловіка фото: SERFOR/Reuters

Вважається, що комах вивезли з регіону Мадре-де-Діос в перуанській Амазонії. Зараз вони перебувають під опікою влади.

Нагадаємо, російський турист спробував незаконно ввезти до Туреччини 20 тис. великих живих медичних п'явок. Як пише місцеве видання Daily Sabah, події розгорнулися в аеропорту Стамбула.

Раніше у Гонконгу затримали чоловіка, який намагався вивести у кишенях своїх штанів понад 100 живих змій. Неназваного мандрівника зупинили митники, коли він намагався втекти в прикордонне місто Шеньчжень.

У заяві йдеться, що поліцейські вилучили 104 рептилії, включаючи молочних і кукурудзяних змій, багато з яких були немісцевими видами.

До слова, літак був змушений здійснити аварійну посадку після того, як жива миша вистрибнула з їжі під час польоту. Про це повідомляє The Independence. Рейс Scandinavian Airlines (SAS) зі столиці Норвегії Осло до Малаги на півдні Іспанії був перенаправлений до Копенгагена.

Авіакомпанії слідкують за відсутністю гризунів на борту, щоб запобігти прогризанню електропроводки.