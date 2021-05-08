Скандальний День примирення у Києві – Міністерство культури заявляє, що не забороняло заходи

У Міністерстві культури заявили, що «така спроба провокування конфлікту» жодним чином не стане на заваді проведенню заходів

У відомстві заявили, що не вводили 8 травня жодних заборон

У Міністерстві культури та інформаційної політики України відповіли на звинувачення Київської міськдержадміністрації. У відомстві заявили, що не перешкоджали проведенню заходів до Дня пам’яті та примирення і не вводили з цього приводу жодних заборон. Про це йдеться у заяві, яка опублікована на сайті міністерства.

«Міністерство культури та інформаційної політики поважає відзначення Дня пам’яті та примирення, виступаючи із підтримкою ініціатив із вшанування пам’яті. У тому числі столичних. Будь-яких усних заборон щодо проведення традиційних заходів, про які йдеться у повідомленнях КМДА, не надавалось», – сказано у повідомленні.

Крім того, в міністерстві уточнюють, що запит на проведення заходів від КМДА на свою адресу МКІП отримало 7 травня.

«Перевіривши, що проведення заходів розмежовано в часі, аби не допустити порушення санепідемвимог, дозвіл було надано. Сьогодні, 8 травня, усе технічне обладнання для монтування сцени було пропущено на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні», – додають у МКІП.

Окрім того, зауважують, що поетапний запуск техніки на території музею був пов’язаний із розмежуванням її обсягів, аби не допустити порушення карантинних обмежень. З 12 години було розпочато монтаж сцени.

«Ми стурбовані тим, що КМДА не спробувало дізнатись причини послідовного пропуску техніки. Жоден із представників столичної влади не звернувся до МКІП, аби з'ясувати хід справ, натомість обравши шлях публічного скандалу. Прикро, що спекуляції відбуваються навіть у такий день, як День пам’яті та примирення. КМДА в будь-якій ситуації намагається знайти винних», – зауважують у МКІП.

Також заявляють, що «така спроба провокування конфлікту» жодним чином не стане на заваді проведенню заходів, які відбудуться згідно з планом та за погодження МКІП.

Раніше заступниця голови КМДА Марина Хонда заявила, через усне розпорядження Міністерства культури України технічне обладнання для монтування сцени не пропускають на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні. Вона розцінила це як спробу зриву проведення щорічного заходу.

Керівництво Київської міськдержадміністрації раніше вже звинувачувало Міністерство культури у свідомому затягуванні питання щодо занесення 64 об’єктів культурної спадщини столиці до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, через що деякі з них опинилися під загрозою знищення.

До слова, у січні 2021 року міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко остаточно заблокував передачу Гостиного двору з державної власності у комунальну власність Києва.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з тим, аби уряд невідкладно ухвалив рішення про передачу Гостиного двору громаді столиці.