Скасування переходу на літній час та знакові угоди з Чехією. Головне за 16 липня

Україна та Чехія підписали дві угоди у сфері оборонної промисловості

Чехія вироблятиме в Україні патрони та штурмові гвинтівки Colt, Парламент прийняв в цілому законопроєкт №4201 про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній, Роберту Мецолу переобрано президентом Європейського парламенту. «Главком» склав добірку новин 16 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна та Чехія підписали угоди у сфері оборонної промисловості: що вони передбачають

Україна та Чехія підписали дві угоди у сфері оборонної промисловості. Чехія вироблятиме в Україні патрони та штурмові гвинтівки Colt. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції зі своїм чеським колегою Петром Фіалою.

За словами Шмигаля, на зустрічі з Фіалою було обговорено постачання для українського війська нових видів озброєння, підготовку та реабілітацію військових та нові спільні проекти. Також було підписано дві угоди у сфері оборонної промисловості.

Скасування переведення часу з зимового на літній: Рада ухвалила законопроєкт

Парламент прийняв в цілому законопроєкт №4201 про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Відповідне рішення підтримав 261 народний обранець. Тобто в цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде.

Роберту Мецолу переобрано президентом Європейського парламенту

Євродепутати під час першого пленарного засідання у Страсбурзі, 16 липня, переобрали Роберту Мецолу на новий термін на посаді президента Європейського парламенту.

Роберта Мецола, мальтійський політик, член Націоналістичної партії Мальти та Європейської народної партії, обіймала посаду президента Європейського парламенту з січня 2022 року.

Нардепка Безугла потрапила до бази «Миротворця»

Народна обраниця, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла потрапила до бази сайту «Миротворець». На сайті «Миротворець» вказано, що нардепка свідомо дискредитувала органи державної влади та управління України.

Позбавлення держнагород зрадників: Зеленський ініціював законопроєкт

Президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкт, який передбачає позбавлення державних нагород зрадників.

За його словами, законопроєктом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України і інших законодавчих актів щодо позбавлення державних нагород «за популяризацію чи пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України». Зеленський вважає, що зараз в Україні потрібен механізм позбавлення таких людей державних нагород, оскільки вони заслуговують називатися лише «зрадниками».