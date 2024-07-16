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Нардепка Безугла потрапила до бази «Миротворця»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нардепка Безугла потрапила до бази «Миротворця»
Безуглу було внесено до реєстру «Миротворця» в середині червня
фото з відкритих джерел

На сайті «Миротворець» вказано, що діяльність Безуглої має «явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії»

Народна обраниця, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла потрапила до бази сайту «Миротворець».

На сайті «Миротворець» вказано, що нардепка свідомо дискредитувала органи державної влади та управління України.

Мар'яна Безугла потрапила до бази сайту «Миротворець»
Мар'яна Безугла потрапила до бази сайту «Миротворець»
скріншот

Зокрема, серед звинувачень Безуглої:

  • усвідомлені публічні дії, спрямовані на дискредитацію органів державної влади та управління України;
  • Усвідомлені дії, спрямовані на дискредитацію та деморалізацію Збройних сил України;
  • перешкоджання законній діяльності Збройних сил України;
  • свідомі дії, спрямовані на розкол громадянського суспільства в Україні;
  • свідоме поширення інформації, що містить державну таємницю та використовується Росією для досягнення стратегічних цілей під час планування і ведення бойових дій проти України та для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.

Як зазначено на сайті «Миротворець», «цілеспрямована та системна» діяльність Мар'яни Безуглої проти керівництва ЗСУ в період з 2022 по 2024 роки має «явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії».

«Метою якої є дискредитація вищого командного складу Збройних сил України, деморалізація особового складу ЗСУ, зниження рівня довіри громадян України до своїх Збройних сил. Для досягнення цих цілей Безугла з групою невстановлених осіб через соціальні мережі свідомо вводила в оману громадян України та міжнародне співтовариство, публікуючи інформацію щодо діяльності ЗСУ та їхнього керівництва викривленою з явним маніпулятивним характером», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання народної обраниці Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.

Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла вкотре піддала критиці головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, звинувативши його в «авторитарності» і поверненні до радянських методів управління армією.

Також народна депутатка Мар’яна Безугла звинуватила командувача Повітряних сил ЗСУ генерала Миколу Олещука у тому, що він понад рік відмовляється приходити на Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як повідомлялося, нардепка Мар’яна Безугла заявила, що у ЗСУ масово поширені «репресії» проти «неугодних». Вона закликала усіх, хто стикається з несправедливістю та тиском в армії.

Згодом стало відомо, що народний депутат Федір Веніславський подасть заяву до Державного бюро розслідувань на свою колегу по парламентському комітету з питань нацбезпеки й оборони Мар’яну Безуглу. Причиною цьому стало розголошення Безуглою інформації із закритого засідання комітету.

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Теги: Мар’яна Безугла влада депутат ЗСУ

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