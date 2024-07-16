Нардепка Безугла потрапила до бази «Миротворця»
На сайті «Миротворець» вказано, що діяльність Безуглої має «явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії»
Народна обраниця, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла потрапила до бази сайту «Миротворець».
На сайті «Миротворець» вказано, що нардепка свідомо дискредитувала органи державної влади та управління України.
Зокрема, серед звинувачень Безуглої:
- усвідомлені публічні дії, спрямовані на дискредитацію органів державної влади та управління України;
- Усвідомлені дії, спрямовані на дискредитацію та деморалізацію Збройних сил України;
- перешкоджання законній діяльності Збройних сил України;
- свідомі дії, спрямовані на розкол громадянського суспільства в Україні;
- свідоме поширення інформації, що містить державну таємницю та використовується Росією для досягнення стратегічних цілей під час планування і ведення бойових дій проти України та для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.
Як зазначено на сайті «Миротворець», «цілеспрямована та системна» діяльність Мар'яни Безуглої проти керівництва ЗСУ в період з 2022 по 2024 роки має «явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії».
«Метою якої є дискредитація вищого командного складу Збройних сил України, деморалізація особового складу ЗСУ, зниження рівня довіри громадян України до своїх Збройних сил. Для досягнення цих цілей Безугла з групою невстановлених осіб через соціальні мережі свідомо вводила в оману громадян України та міжнародне співтовариство, публікуючи інформацію щодо діяльності ЗСУ та їхнього керівництва викривленою з явним маніпулятивним характером», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання народної обраниці Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.
Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла вкотре піддала критиці головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, звинувативши його в «авторитарності» і поверненні до радянських методів управління армією.
Також народна депутатка Мар’яна Безугла звинуватила командувача Повітряних сил ЗСУ генерала Миколу Олещука у тому, що він понад рік відмовляється приходити на Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Як повідомлялося, нардепка Мар’яна Безугла заявила, що у ЗСУ масово поширені «репресії» проти «неугодних». Вона закликала усіх, хто стикається з несправедливістю та тиском в армії.
Згодом стало відомо, що народний депутат Федір Веніславський подасть заяву до Державного бюро розслідувань на свою колегу по парламентському комітету з питань нацбезпеки й оборони Мар’яну Безуглу. Причиною цьому стало розголошення Безуглою інформації із закритого засідання комітету.
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