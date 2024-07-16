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У Страсбурзі розпочалася перша сесія новообраного Європарламенту

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Страсбурзі розпочалася перша сесія новообраного Європарламенту
Вибори в Європарламент пройшли на початку червня
фото з відкритих джерел

Після виборів першість у Європарламенті, як і раніше, тримає правоцентристська проукраїнська «Європейська народна партія»

Сьогодні, 16 липня, у Страсбурзі вперше зібралися 720 новообраних депутатів Європейського парламенту. Вони проведуть установчу сесію з 16 по 19 липня, на якій обиратимуть президента та решту членів Бюро парламенту. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Європейського парламенту.

Сьогодні депутати мають визначити вісім членів Європарламенту для спостереження за виборами, які проведуть шляхом таємного голосування. 

Крім цього, на першій сесії планують обрати решту членів Бюро парламенту: 14 віце-президентів і п'ятьох квесторів (членів президії з дорадчим голосом, які виконують особливі адміністративні та фінансові функції, безпосередньо пов'язані з депутатами парламенту, - ред).

За посаду президента Європейського парламенту змагатимуться представниця Мальти Роберта Метсола та іспанка Ірен Монтеро. Офіційним кандидатом від Європейської народної партії (ЄНП), яка перемогла на виборах, отримавши 188 місць, є чинна президент парламенут Роберта Метсола. Для Ірен Монтеро з «Подемос», це дебют в Європарламенті.

Роберта Мецола активно виступає за підтримку України та неодноразово приїжджала до України
Роберта Мецола активно виступає за підтримку України та неодноразово приїжджала до України
Фото: flickr.com / EPP Group

Вже у середу, 17 липня, парламент голосуватиме за чисельний склад постійних комітетів і підкомітетів, а також міжпарламентських делегацій. Кандидатури комітетів будуть визначені політичними групами та оголошені на пленарному засіданні в п’ятницю. Наступного тижня комітети зберуться на свої установчі засідання, щоб обрати своїх голів і заступників голів. 

Ймовірно, у четвер парламент вирішить, чи підтримати Урсулу фон дер Ляєн на пост президента Європейської комісії. Вона виступить на пленарному засіданні парламенту та окреслить своє бачення та плани на наступні п’ять років, після чого відбудуться дебати з депутатами Європарламенту. 

Три головні фракції, на які покладається Урсула фон дер Ляєн: Європейська народна партія, соціал-демократи і ліберали загалом мають 401 мандат.

У Страсбурзі розпочалася перша сесія новообраного Європарламенту фото 1
фото: Офіс президента

Але голосування буде таємним, тому результати залежатимуть від дисципліни у фракціях, які пообіцяли підтримку, а також від рішень інших менших груп, таких як фракція Зелених.

Детально розклади у Європарламенті нового скликання раніше проаналізував «Главком». Традиційні політичні еліти Європи будуть представлені гігантськими групами «Європейська народна партія» (EPP – European People’s Party), та Соціал-демократами (Progressive Alliance of Socialists and Democrats), а також наближеними до них, лібералами Renew Europe (колишня група ALDE). Вони залишатимуться у більшості. У той час, як на правому та лівому флангах відбулися процеси з переформатування коаліцій та партнерств. 

Зазначається, що з одного боку, у більшості залишаються проукраїнські політичні групи «народників», соціал-демократів та лібералів; з іншого – путінофілів у новому складі буде немало.

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Теги: партії президент дебати парламент фракція

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