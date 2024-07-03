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Зеленський повідомив, що може зупинити російський терор

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський повідомив, що може зупинити російський терор
Зеленський повідомив, що у Дніпрі більше ніж 50 людей постраждали
фото: скріншот з відео

Президент заявив, що сьогодні є прогрес і щодо нових безпекових угод для України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський терор можуть зупинити лише сучасні системи ППО та далекобійна зброя. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні наприкінці 861-го дня війни.

«Увесь цей день в Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Більш ніж 50 людей постраждали, усім надається необхідна допомога. Станом на цей час відомо про п’ятьох загиблих – мої співчуття рідним та близьким. В Дніпрі пошкоджені будинки, лікарня, підприємство. Були також ракетні удари по інших наших регіонах, керовані авіабомби – по Харкову і по наших фронтових позиціях», – сказав очільник України.

Зеленський додав, що усе це можна зупинити більшою кількістю систем ППО, далекобійними ударами по місцях базування російських терористів, по їхнім авіабазам: «Про все це активно говоримо з партнерами – на всіх рівнях. Готуємося до саміту НАТО у Вашингтоні, зокрема з точки зору «Петріотів» для України».

Президент додав, що сьогодні також є прогрес і щодо нових безпекових угод для України.

Нагадаємо, у Дніпрі сьогодні вранці, 3 липня, пролунала серія вибухів. Росіяни атакували місто ракетами та «Шахедами».

Як повідомляло «Суспільне», внаслідок ракетно-дронової атаки пошкоджено торговий центр у Дніпрі. Крім того, біля одного із медзакладів Дніпра пожежа. В одному з приміщень видно задимлення. Серед постраждалих – 14-річна дівчинка

Раніше стало відомо, що уранці 3 липня 2024 року противник завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п’ятьма ударними БпЛА типу «Shahed». Основною ціллю удару окупантів стала Дніпропетровщина.

Також Зеленський відреагував на удар окупантів по Дніпру. Він зазначив, що російський терор можуть зупинити тільки дві речі – сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.

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Теги: Харків війна Дніпро Володимир Зеленський системи ППО

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