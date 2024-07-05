Веніславський пропонує розширити перелік інформації, яка належить до держтаємниці

Веніславський пропонує віднести до держтаємниці про організацію, зміст, стан і плани забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури

Народний депутат Федір Веніславський запропонував внести зміни до статті восьмої Закону України «Про державну таємницю». Відповідний законопроєкт з'явився на сайті Верховної Ради України.

Нардеп пропонує віднести до держтаємниці таку інформацію:

Про організацію, зміст, стан і плани забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури;

про створення матеріально-технічного резерву для реагування на кризові ситуації та ліквідації їх наслідків на об’єктах критичної інфраструктури.

До слова, раніше Шевченківський районний суд Києва визнав винною старшого референта відділу організаційного забезпечення діяльності прем’єр-міністра України у розголошенні державної таємниці і призначив їй три роки позбавлення волі, яке замінено на рік іспитового терміну.

Також дані про тисячі онлайн-нарад у Бундесвері багато місяців були у відкритому доступі в інтернеті. Розслідувачі з’ясували, що витік даних стався через проблему в системі відеоконференцій Webex, через яку відбувалися таємні наради. Порушення безпеки виникло у власній версії Webex Бундесверу, яка є більш захищеною, ніж загальнодоступна версія.