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Кулеба розповів, де може відбутися наступний Саміт миру

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Кулеба розповів, де може відбутися наступний Саміт миру
Міністр закордонних справ розповів, де може відбутися наступний Саміт миру
фото з відкритих джерел

Україна хоче провести другий Саміт миру в одній із країн Глобального Півдня і йдеться не лише про Саудівську Аравію

Наступний Глобальний саміт миру за ініціативи України може відбутися в одній із країн Глобального Півдня. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

«Є кілька якісних сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту. Але важливо, що час між першим і другим самітом не буде порожнім», – сказав Кулеба.

За його словами, Україна хоче провести другий Саміт миру в одній із країн Глобального Півдня і йдеться не лише про Саудівську Аравію.

Він додав, що президент України Володимир Зеленський також домовився у Швейцарії про проведення тематичних заходів відповідно до кожного з пунктів української формули миру для формування переговорної позиції, яку підтримуватиме максимальна кількість країн.

Нагадаємо, наступний Саміт миру буде про завершення війни, за участі і України, і Росії. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Бюргенштоку, під час саміту миру, який проходив у Швейцарі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після завершення першого Саміту миру минуть «місяці, а не роки» до проведення наступного саміту. Деякі країни вже висловили свою зацікавленість у його проведенні

Як відомо, 15-16 червня у Швейцарії відбувся історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому взяли лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт були запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

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Теги: коаліція міністр саміт Дмитро Кулеба

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