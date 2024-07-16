Роберту Мецолу переобрано президентом Європейського парламенту

Мецола обійматиме посаду президента Європейського парламенту ще два з половиною роки

Євродепутати під час першого пленарного засідання у Страсбурзі, 16 липня, переобрали Роберту Мецолу на новий термін на посаді президента Європейського парламенту. Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Роберта Мецола, мальтійський політик, член Націоналістичної партії Мальти та Європейської народної партії, обіймала посаду президента Європейського парламенту з січня 2022 року.

Вибори до Європарламенту традиційно проходили протягом чотирьох днів. Вони розпочалися 6 червня в Нідерландах. Протягом наступних двох днів євродепутатів обирали в Ірландії, Латвії, на Мальті, у Словаччині та Чехії. У більшості держав-членів ЄС, включно з Німеччиною, голосування відбувалося в неділю, 9 червня.

Як повідомлялося, сьогодні, 16 липня, у Страсбурзі вперше зібралися 720 новообраних депутатів Європейського парламенту. Вони проведуть установчу сесію з 16 по 19 липня, на якій обиратимуть президента та решту членів Бюро парламенту.

Детально розклади у Європарламенті нового скликання раніше проаналізував «Главком». Традиційні політичні еліти Європи будуть представлені гігантськими групами «Європейська народна партія» (EPP – European People’s Party), та Соціал-демократами (Progressive Alliance of Socialists and Democrats), а також наближеними до них, лібералами Renew Europe (колишня група ALDE). Вони залишатимуться у більшості. У той час, як на правому та лівому флангах відбулися процеси з переформатування коаліцій та партнерств.

Зазначається, що з одного боку, у більшості залишаються проукраїнські політичні групи «народників», соціал-демократів та лібералів; з іншого – путінофілів у новому складі буде немало.

До слова, раніше лідери ЄС обрали Урсулу фон дер Ляєн на другий термін президентом Європейської комісії.