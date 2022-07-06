В окупованому Скадовську пролунали вибухи: є загиблі

У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині пролунали вибухи. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Про це повідомив голова Скадовської міської ради Олександр Яковлєв в коментарі «Суспільному».

«Одна людина загинула, четверо поранених, серед них дитина. Можливо, є ще постраждалі, але більше ніхто не звертався по допомогу. Будинок сильно пошкоджено, зруйнований дах, стіну сильно пошкодило, вибило вікна», – зазначив Яковлєв.