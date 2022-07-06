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    Події в Україні

    В окупованому Скадовську пролунали вибухи: є загиблі

    Будинок сильно пошкоджено, зруйновано дах - В окупованому Скадовську пролунали вибухи: є загиблі
    Будинок сильно пошкоджено, зруйновано дах
    фото: місцеві жителі

    Серед поранених дитина

    У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині пролунали вибухи. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Про це повідомив голова Скадовської міської ради Олександр Яковлєв в коментарі «Суспільному».

    «Одна людина загинула, четверо поранених, серед них дитина. Можливо, є ще постраждалі, але більше ніхто не звертався по допомогу. Будинок сильно пошкоджено, зруйнований дах, стіну сильно пошкодило, вибило вікна», – зазначив Яковлєв.

    Місцеві жителі повідомляють про декілька вибухів.

    Раніше повідомлялося, що в окупованому Скадовську рашисти знущаються над дітьми.

    Крім того, рашисти сьогодні з артилерії та ракет обстріляли села Заградівка та Мала Шестірня на Херсонщині.

    До слова, триває 133 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник намагається покращити тактичне положення та встановити повний контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ. На Краматорському напрямку ворог намагається захопити н.п. Верхньокам'янське та Григорівка.

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна будинок окупація #stoprussia
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    В окупованому Скадовську пролунали вибухи: є загиблі