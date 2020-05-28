SkyUp анонсувала спеціальний рейс до Лондона



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Пасажирам, які прибудуть до Великої Британії до 8 червня, не потрібно буде проходити 14-денну самоізоляцію

Рейс вирушатиме з Києва о 13:30

Авіакомпанія SkyUp оголосила про спеціальний рейс до Лондона в середу, 03 червня. Про це на своїй сторінці у Facebook інформує посольство Великої Британії в Україні.

У повідомленні зазначено, що рейс вирушає з Києва о 13:30.

«Час польоту може змінитися в найкоротші терміни, тому потрібно стежити за можливим оновленням інформації авіакомпанією після придбання квитка. Пасажирам, які прибудуть до Великої Британії до 8 червня, не потрібно буде проходити 14-денну самоізоляцію», - інформують у посольстві.

У дипвідомстві зазначають, що українці, які мають постійне місце проживання у Великій Британії, повинні зв’язатися з посольством, щоб перевірити свій статус перед поїздкою.

У посольстві додають, що для перевірки статусу потрібно надати такі дані: ім’я, дату народження, номер паспорта і термін його закінчення, номер дозволу на проживання і термін його закінчення, скан-копію дозволу на проживання, а також подробиці запланованого маршруту Великою Британією.

«Зверніть увагу, що наше інформування МЗС про ваш виїзд з України не підтверджує ні чинності вашого дозволу на проживання, ні вашої можливості в'їзду до Великої Британії. Остаточне рішення про надання в'їзду до Великої Британії завжди приймається прикордонними силами Великої Британії в місці прибуття», - резюмують у посольстві.