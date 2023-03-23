Словаччина показала літаки, які передала Україні (відео)
Найближчими тижнями Україна отримає решту літаків
Військово-повітряні сили Словаччини показали літаки МіГ-29, які вже отримала Україна. Відповідне відео вже з’явилося в мережі.
МіГ-29 – багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, у тому числі й України.
27 травня близько 14:00 винищувач МіГ-29 Повітряних сил Збройних сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35 зі складу 23 винищувального авіаполку східного воєнного округу РФ, який полював за літаками української штурмової авіації.
Крім того, український МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації – штурмовики Су-25 Повітряних сил Збройних сил України, які завдавали ударів по ворожих військах на Херсонщині. У результаті цього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою.
Як повідомлялося, Словаччина вже передала Україніі перші чотири винищувачі МіГ-29. Найближчими тижнями решту літаків буде передано Україні, але з оперативних причин у міністерстві не надають жодних подробиць.
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