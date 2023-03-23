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Словаччина показала літаки, які передала Україні (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Словаччина показала літаки, які передала Україні (відео)
фото ілюстративне

Найближчими тижнями Україна отримає решту літаків

 

Військово-повітряні сили Словаччини показали літаки МіГ-29, які вже отримала Україна. Відповідне відео вже з’явилося в мережі.

МіГ-29 – багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, у тому числі й України.

27 травня близько 14:00 винищувач МіГ-29 Повітряних сил Збройних сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35 зі складу 23 винищувального авіаполку східного воєнного округу РФ, який полював за літаками української штурмової авіації.

Крім того, український МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації – штурмовики Су-25 Повітряних сил Збройних сил України, які завдавали ударів по ворожих військах на Херсонщині. У результаті цього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою.

Як повідомлялося, Словаччина вже передала Україніі перші чотири винищувачі МіГ-29. Найближчими тижнями решту літаків буде передано Україні, але з оперативних причин у міністерстві не надають жодних подробиць.

Теги: літак Україна Словаччина війна

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