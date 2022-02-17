Російське вторгнення: Байден спрогнозував чергову дату

Президент США повідомив, що ризик «дуже високий»

Президент США Джо Байден висловив побоювання, що Росія може вторгнутися до України протягом найближчих кількох днів. Про це він повідомив журналістам, передають Reuters, Axios та кореспондент CNN.

«У мене є передчуття, що це відбудеться протягом найближчих кількох днів», – сказав Байден.

Президент США пояснив свої побоювання тим, що російські війська та постачання продовжують надходити до кордону, а міжнародні спостерігачі повідомляють про обстріли через лінію зіткнення на сході України.

«Усі ознаки того, що вони готові напасти на Україну», – сказав Байден, попередивши, що ризик «дуже високий». Президент США додав, що ще є «шлях до дипломатії», але він не планує звертатися до Володимира Путіна.

Як відомо, президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну.

Також на сайті агентства Bloomberg з'явився матеріал, у якому датою початку нібито вторгнення називається 15 лютого.

Раніше «Главком» писав, що подальша агресія Росії проти України можлива, «починаючи з цього тижня». Таку заяву зробив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю France 24, вона опублікована на сайті Держдепу.

Нагадаємо, Байден заявив, що США готові підписати «гарантії безпеки» з Росією, якщо їх досягнуть. Також 15 лютого Байден виступив зі зверненням щодо України: головні тези.

Як відомо, США 26 січня, передали Росії свої письмові відповіді на ці вимоги, в яких виклали свої пропозиції.

У письмовій відповіді були викладені думки США і союзників. Водночас було надано оцінку «занепокоєнням» Росії й вказані ті сфери, у яких Вашингтон й Кремль можуть знайти спільну мову.

Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією, заявив Столтенберг. А ще на днях Кремль заявив, що російські пропозиції щодо «гарантій безпеки» мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

Крім того, напередодні Лавров повідомив, коли РФ передасть США відповідь на «гарантії безпеки».



