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    Росія висунула нові вимоги до НАТО щодо «гарантій безпеки»

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    Кремль вимагає, аби&nbsp;НАТО повернулося до конфігурації 1997 року - Росія висунула нові вимоги до НАТО щодо «гарантій безпеки»
    Кремль вимагає, аби НАТО повернулося до конфігурації 1997 року
    фото: 24news

    РФ вже хоче виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії

    Кремль заявив, що російські пропозиції щодо «гарантій безпеки» мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії. Про це повідомляє «Риа Новости».

    Так, у МЗС Росії відповіли на питання, що означає для Болгарії і Румунії вимога РФ, що НАТО повинно повернутися до конфігурації 1997 року.

    «Мова йде про виведення іноземних сил, техніки і озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 року на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія», –йдеться в письмових відповідях міністерства закордонних справ на питання, що надійшли до щорічної пресконференції Сергія Лаврова.

    Раніше повідомлялося, що Москва, зокрема, вимагає від західних партнерів юридичних гарантій відмови від подальшого розширення НАТО на схід, від приєднання до блоку України і від створення військових баз в пострадянських країнах.

    До слова, Байден розповів, чи візьмуть Україну в НАТО. Американський президент нагадав, що для вступу країни до НАТО потрібна підтримка всіх членів Альянсу.

    Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією.

    Також глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ навіть не обговорюватиме вимогу США відвести російські війська від кордону України та повернути їх до казарм.

    Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.

    Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

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    Теги: МЗС Росія НАТО Румунія політика Болгарія
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    Росія висунула нові вимоги до НАТО щодо «гарантій безпеки»