Смерть 39-го президента США та затримання командира 211-ї бригади: головне за ніч

Командиру бригади повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади, що вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці

Пішов у засвіти 39-й президент США Джиммі Картер. Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало та доставило до Києва командира 211-ї бригади, який нібито покривав знущання з військовослужбовців. На виборах президента Хорватії найбільше голосів отримав проросійський кандидат. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 30 грудня, щоб ви були в курсі подій:

Помер 39-й президент США Джиммі Картер

Пішов у засвіти 39-й президент США Джиммі Картер. Американському лідерові було сто років. Він прожив найдовше з усіх очільників США. Трагічну звістку повідомив його син Джеймс Картер III, передає The Washington Post.

Причина смерті Джиммі Картера не називається. Однак відомо, що останніми роками він лікувався від агресивної форми раку шкіри – меланоми, з пухлинами, які поширилися на його печінку та мозок. У заяві в лютому 2023 року Центр Картера заявив, що колишній президент після низки госпіталізацій припинить подальше лікування та проведе час, що залишився, вдома в хоспісі.

Зазначимо, що Джиммі Картер був президентом США з 1977 до 1981 року. Він увійшов в історію як реформатор і борець за права людини, хоча його президентство часто критикували за економічні труднощі та міжнародні кризи, зокрема захоплення заручників в Ірані.

На виборах президента Хорватії найбільше голосів отримав проросійський кандидат

У першому турі президентських виборів у Хорватії 51,48% голосів отримав чинний президент Зоран Міланович, якого вважають проросійським, зокрема, через суперечливі заяви щодо України. Про це свідчать результати перших екзитполів, повідомляє HRT.

Друге місце з 19,29% голосів посів колишній міністр науки й освіти Драган Приморац, якого підтримує «Хорватський демократичний союз».

Незалежна кандидатка Марія Селак Распудіч та Івана Кекін із партії «Ми можемо!» набрали приблизно по 8% голосів. Менше ніж 4% отримали Томіслав Йоньїч, Міро Буль, Бранка Лозо та Ніко Токіч Картело.

Ці дані перших екзитполів відповідають прогнозам та результатам опитувань напередодні виборів.

Віцепрезидентка опозиційної Соціал-демократичної партії Мірела Ахметович, яка підтримувала Мілановича на президентських виборах, уже подякувала виборцям. Вона додала, що опитування поки що не помилилися, але й зауважила: ще потрібно дочекатися офіційних результатів.

«Покривав знущання з військових»: ДБР затримало командира 211-ї бригади

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало та доставило до Києва командира 211-ї бригади, який нібито покривав знущання з військовослужбовців. Про це повідомило ДБР.

Прізвище військового не називається, але з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ полковника Олега Побережнюка.

Зазначається, що слідчі встановили, що принаймні з лютого по липень 2024-го командир бригади знав, що підлеглий йому офіцер катував та знущався з бійців, але не реагував на це.

За наявною інформацією ДБР, старший лейтенант, який бив та катував підлеглих військовослужбовців є сином начальника штабу вказаної військової частини та є близьким товаришем командира бригади.

Лавров заявив, що РФ не планує долучатися до Саміту миру

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія не має наміру брати участь у Саміті миру.

Я багато разів пояснював, що ми не збираємося брати участь у Саміті миру, навіть якщо отримаємо запрошення», – заявив Лавров.

За його словами, Україна не відмовилась від відновлення територіальної цілісності у межах 1991 року та виведення російських військ.

«У жовтні пройшли засідання у рамках підготовки другого саміту. Хочуть запросити на нього Росію, як ми розуміємо, щоб висунути нам якийсь ультиматум», – сказав міністр.

На скільки років війни вистачить солдатів у Росії: прогноз генерала Наєва

Росія може вести повномасштабну війну з Україною ще вісім-десять років за такого мобілізаційного ресурсу, який має держава-агресорка. Такими підрахунками поділився екскомандувач об'єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв в інтерв’ю Radio NV.

За його словами, російська армія наразі налічує понад два мільйони осіб, з яких півтора мільйона – військовослужбовці.

Як зазначив Наєв, протягом 2024 року контракт із збройними силами РФ підписали близько 400 тисяч осіб, з яких 65 тисяч – колишні ув'язнені.

«Резерв для швидкого поповнення втрат перебуває на рівні 40 тисяч осіб (щомісяця)», – додав він.

Окрім того генерал повідомив, що у 2024 році у російській армії було створено близько 15 полків контролю території та триває створення двох мотострілецьких дивізій.