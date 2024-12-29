Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

«Покривав знущання з військових»: ДБР затримало командира 211-ї бригади

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Покривав знущання з військових»: ДБР затримало командира 211-ї бригади
Затримано командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ полковника Олега Побережнюка
фото: ДБР

Слідчі встановили, що принаймні з лютого по липень 2024-го командир бригади знав, що підлеглий йому офіцер катував та знущався з бійців, але не реагував на це

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало та доставило до Києва командира 211-ї бригади, який нібито покривав знущання з військовослужбовців. Про це повідомило ДБР.

Прізвище військового не називається, але з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ полковника Олега Побережнюка.

Зазначається, що слідчі встановили, що принаймні з лютого по липень 2024-го командир бригади знав, що підлеглий йому офіцер катував та знущався з бійців, але не реагував на це.

За наявною інформацією ДБР, старший лейтенант, який бив та катував підлеглих військовослужбовців є сином начальника штабу вказаної військової частини та є близьким товаришем командира бригади.

ДБР затримало та доставило в Київ командира 211 бригади, який нібито покривав знущання з військовослужбовців
ДБР затримало та доставило в Київ командира 211 бригади, який нібито покривав знущання з військовослужбовців
фото: ДБР

Нагадаємо, 26 грудня командир одного з взводів понтонно-мостового батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ, який нібито знущався з солдатів, отримав підозру. 

Раніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами протиправних дій командирів 211 понтонно-мостової бригади. У кримінальному провадженні досліджуються можливі протиправні дії офіцерів бригади, які полягали у застосуванні в умовах воєнного стану фізичного насильства до підлеглих, вимагання коштів та перевищення дисциплінарної влади. Вивчаються матеріали, зібрані у ході службових перевірок бригади Головною інспекцією Міністерства оборони України, повідомлення у медіа та соціальних мережах тощо.

17 грудня Офіс генпрокурора повідомив, що правоохоронці розпочали досудове розслідування стосовно посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України та оголосили підозру її командиру.

Також суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 908,4 тис. грн застави для командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ.

Раніше стало відомо, що керівництво 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ знущалося із солдатів – у них вимагали гроші, били, погрожували кинути «на м’ясо». Один із бійців розповів, що його прив’язували до дерев’яного хреста і фізично знущалися. Як зазначається, за знущаннями стояв Владислав Пастух – син начштабу Валерія Пастуха і похресник комбрига Олега Побережнюка, на той момент старший лейтенант. Історія викликала великий резонанс всередині бригади. Пастуха-молодшого перевели на службу в іншу частину. А його батько виплатив кошти постраждалим військовим, які написали рапорти та довели перекази квитанціями. 

Читайте також:

Теги: кримінал ДБР знущання військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами правоохоронців, казино фінансувало оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації
ДБР повідомило про підозру власникам і керівництву онлайн-казино через зв'язки з Росією
5 грудня, 15:05
Глава Чечні запропонував розмістити полонених на об'єктах, які «зняли американські супутники»
Кадиров пригрозив використати українських полонених як живий щит
5 грудня, 01:13
Морський пасажирський транспорт у місті призупинив роботу з 20:35 за місцевим часом
У Севастополі чути вибухи, у місті оголошено повітряну тривогу
11 грудня, 20:22
ЗСУ вживають необхідні заходи для протидії їх захопленню або оточенню противником
Українські військові вживають заходів щодо недопущення оточення в районі Успенівки
13 грудня, 16:39
Наразі підрозділами наших військ проводяться заходи з відновлення тактичного положення
Російська армія покращила тактичне положення на важливій ділянці фронту
14 грудня, 13:48
За час повномасштабного вторгнення ліквідовано 16 російських генералів
Російські генерали, яких було ліквідовано з початку великої війни: досьє на воєнних злочинців
17 грудня, 17:49
Сьогодні було затримано голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого
Затримання голови КРАІЛ: правоохоронці готуються оголосити підозру за кількома статтями
18 грудня, 11:54
Солдат КНДР на позиціях, Курська область
Полонені росіяни розповіли про солдатів із КНДР, із якими довелося воювати пліч-о-пліч
22 грудня, 15:05
Кабмін визначив, хто з військовослужбовців ЗСУ повинен володіти англійською
Кабмін визначив, хто з військовослужбовців ЗСУ повинен володіти англійською
27 грудня, 23:04

Кримінал

«Покривав знущання з військових»: ДБР затримало командира 211-ї бригади
«Покривав знущання з військових»: ДБР затримало командира 211-ї бригади
Покривав знущання над солдатами. Затримано командира 211 бригади
Покривав знущання над солдатами. Затримано командира 211 бригади
Двоє чоловіків загинули в Тисі. Гіду, що кинув їх тонути, загрожує в’язниця
Двоє чоловіків загинули в Тисі. Гіду, що кинув їх тонути, загрожує в’язниця
Підозрюваний 700 разів відвідував форум зброярів – адвокатка сімʼї Фаріон про нові деталі у справі
Підозрюваний 700 разів відвідував форум зброярів – адвокатка сімʼї Фаріон про нові деталі у справі
Групове зґвалтування 14-річної на Закарпатті: справа знову затягується
Групове зґвалтування 14-річної на Закарпатті: справа знову затягується
Заробляли на ухилянтах: проведено 39 обшуків у працівників ТЦК та ВЛК на Харківщині
Заробляли на ухилянтах: проведено 39 обшуків у працівників ТЦК та ВЛК на Харківщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 грудня: ситуація на фронті
64K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 грудня 2024
26K
Росіяни заявили, що український льотчик здався у полон. Повітряні сили відреагували
11K
Втрати ворога станом на 29 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
9898
США у 2024 році встановили демографічний рекорд

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
Вчора, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua