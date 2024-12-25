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Ворог просунувся поблизу Покровська, Торецька, Вугледара, Великої Новосілки та Курщини – карти ISW

Ірина Бура
glavcom.ua
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Ворог просунувся поблизу Покровська, Торецька, Вугледара, Великої Новосілки та Курщини – карти ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 25 грудня
фото з відкритих джерел

Окупанти мають успіх одразу на кількох напрямках

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська, Торецька, Вугледара, Великої Новосілки та Курської області. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

Російські війська просунулися в межах українського виступу в Курській області. Геолокаційні кадри показують, як російські війська проводять механізований штурм на захід від Малої Локні (на північ від Суджі), що свідчить про те, що російські війська нещодавно просувався по трасі 38Н-449 на захід від населеного пункту. Пов’язаний з Кремлем російський мілблогер стверджував, що російські бронетехнічні штурмові групи просунулися по дорозі на південний схід від Кореневого біля Новоіванівки в напрямку Вікторівки та Малої Локні, захопили невстановлену територію біля лісу в околицях Кругленького (на південний схід від Кореневого) і увійшли до Черкаської Конопельки ( на південний схід від Суджі). Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися до 1,2 км на південний схід від Кореневого в районі Миколаєво-Дар‘їно і Леонідово, на північний схід від Суджі і на південь від Суджі в районі Куриловки. Однак ISW не знайшло підтвердження цьому. Російські мілблогери стверджували, що українські сили проводили механізовані контратаки в Суджанському районі. Військовослужбовець українського батальйону, що діє в Курській області, повідомив, що російське командування вводить кілька дивізій елітних підрозділів і використовує всю наявну зброю для підтримки високого темпу наступу в цьому районі. Українські джерела повідомили, що північнокорейські солдати продовжують зазнавати втрат у Курській області та що російські війська переміщують тіла мертвих північнокорейців у тил, щоб приховати участь північнокорейських солдатів в операціях у Курській області.

Ворог просунувся поблизу Покровська, Торецька, Вугледара, Великої Новосілки та Курщини – карти ISW фото 1

Донеччина

Російські війська просунулися в Торецькому напрямку на тлі триваючих наступальних дій у цьому районі. Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися по вулиці Центральній у західній Щербинівці (на схід від Торецька). Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися до вулиці Весняної в центрі Щербинівки, на схід від Щербинівки, до вулиці Салтикова-Щедріна в північній частині Торецька та в західній частині Торецька. Однак ISW не знайшло підтвердження цьому. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися в Щербинівці під час взводного механізованого штурму уздовж вулиці Центральної, але один мілблогер стверджував, що поки рано стверджувати, що російські війська зайняли половину населеного пункту. Російський мілблогер також заявив, що російські війська не закріпилися на центральному ринку в Торецьку. Російські війська продовжували наступальні дії в Торецьку та поблизу нього; на північний схід від Торецька біля Дачного і Диліївки; на схід від Торецька біля Дружби; і на захід від Торецька біля Щербинівки 23 і 24 грудня. 

Ворог просунувся поблизу Покровська, Торецька, Вугледара, Великої Новосілки та Курщини – карти ISW фото 2

Повідомляється, що російські війська просунулися в Покровському напрямку на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі. Російські мілблогери стверджували, що російські війська захопили Новооленівку та Українку та просунулися на південний схід від Піщаного, на південь від Нововасилівки, до північно-східної Новоєлизаветівки (все на південний захід від Покровська), вздовж Донецька залізниця на схід від Сухого Яру (на південний схід від Покровська), у південній Миролюбівці та на північ від Новоолександрівки (обидва на схід від Покровська), але ISW не знайшло підтвердження цьому. Російські війська вели наступальні дії на схід від Покровська в районі Воздвиженки, Миролюбівки; на південний схід від Покровська біля Сухого Яру та Лисівки; на південь від Покровська біля Нових Трудів, Даченського, Зеленого, Шевченка; на південний захід від Покровська біля Піщаного, Новопустинки, Новотроїцького, Вовкового, Нововасилівки, Новоєлизаветівки та Новооленівки 23 і 24 грудня. Офіцер української бригади, яка діє на Покровському напрямку, заявив, що російські війська під час штурму використовують важку бронетехніку, мотоцикли, баггі та автомобілі. Українські військовослужбовці, які діють на Покровському напрямку, заявили, що російські війська періодично використовують до 15 безпілотників різних типів одночасно та використовують безпілотники з оптоволоконними кабелями, які є стійкими до українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Ворог просунувся поблизу Покровська, Торецька, Вугледара, Великої Новосілки та Курщини – карти ISW фото 3

Російські війська просунулися у напрямку Вугледара. Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися на північний захід від Успенівки (на північ від Вугледара), але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви. 23 і 24 грудня російські війська вели наступальні операції на північ від Вугледара в районі Успенівки та на північний захід від Вугледара в районі Костянтинополя, Янтарного, Костянтинопольського та Розлива.

Ворог просунувся поблизу Покровська, Торецька, Вугледара, Великої Новосілки та Курщини – карти ISW фото 4

Окупанти просунулися поблизу Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 і 24 грудня, показують, як російські війська піднімають прапор у північному Сторожевому (на південь від Великої Новосілки) і проводять механізований штурм у центрі Сторожева, що вказує на те, що російські війська нещодавно захопили це селище та Макарівку (на південь від Сторожева). Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися на північний схід від Роздольне (на північний схід від Великої Новосілки) і на північний схід від Рівнополя (на південний захід від Великої Новосілки), але ISW не знайшло підтвердження цьому. Біля самої Великої Новосілки російські війська вели наступальні дії; на північний схід від Великої Новосілки біля Роздольного; на північ від Великої Новосілки біля Нових Комарів; на захід від Великої Новосілки біля Новосілки; на південний захід від Великої Новосілки біля Новодарівки; і на південь від Великої Новосілки біля Сторожева 23 і 24 грудня. Українське угруповання військ на Хортиці заявило, що українські сили відбили російський взводний механізований штурм біля Нового Комара.

Нагадаємо, триває 1036-й день повномасштабної війни в Україні.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України одного ракетного, 12 авіаційних ударів, скинувши 29 КАБ. Крім цього, залучив для ураження 440 дронів-камікадзе та здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: росія ISW Курщина Вугледар штурм наступ ворог Торецьк залізниця Донеччина прапор Генштаб війна ЗСУ окупанти Покровськ

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