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На виборах президента Хорватії найбільше голосів отримав проросійський кандидат

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На виборах президента Хорватії найбільше голосів отримав проросійський кандидат
Зорана Мілановича вважають проросійським, зокрема, через суперечливі заяви щодо України
фото з відкритих джерел

За даними екзитполів, чинний президент Зоран Міланович набрав 51,48% голосів

У першому турі президентських виборів у Хорватії 51,48% голосів отримав чинний президент Зоран Міланович, якого вважають проросійським, зокрема, через суперечливі заяви щодо України. Про це свідчать результати перших екзитполів, повідомляє HRT.

Друге місце з 19,29% голосів посів колишній міністр науки й освіти Драган Приморац, якого підтримує «Хорватський демократичний союз».

Незалежна кандидатка Марія Селак Распудіч та Івана Кекін із партії «Ми можемо!» набрали приблизно по 8% голосів. Менше ніж 4% отримали Томіслав Йоньїч, Міро Буль, Бранка Лозо та Ніко Токіч Картело.

Ці дані перших екзитполів відповідають прогнозам та результатам опитувань напередодні виборів.

Віцепрезидентка опозиційної Соціал-демократичної партії Мірела Ахметович, яка підтримувала Мілановича на президентських виборах, уже подякувала виборцям. Вона додала, що опитування поки що не помилилися, але й зауважила: ще потрібно дочекатися офіційних результатів.

У Хорватії, яка є парламентською республікою, роль президента значною мірою церемоніальна. Він не може накладати вето на закони, але має право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки. Останні п’ять років посаду президента обіймав Зоран Міланович із Соціал-демократичної партії.

Під час свого терміну він сперечався з прем’єр-міністром Андреєм Пленковичем щодо зовнішньої та державної політики. У 2022 році прем’єр навіть перепрошував українців за слова президента, що Україні «не місце в НАТО», а Революція гідності – це «державний переворот». За це Міланович назвав його «українським агентом».

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Теги: революція президент переворот партії Революція Гідності міністр

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