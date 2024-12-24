Командир окупантів «зливав» коханці позиції РФ на Луганщині: Україна перехопила дані

Окупанти облаштували базу в селищі Ювілейне під Луганськом

Російський командир ОМОНу у переписці зі своєю коханкою «злив» позиції окупантів на Луганщині. Про це пишуть активісти «Кібер Спротиву».

«Різдвяні свята – час сімейних фільмів про кохання, чи не так? Тепер рідко побачиш на екрані історії любові, гідні золотої доби Голлівуду. Ми знайшли одну таку. І звісно ж, на тлі драми війни. Зустрічайте, у ролі російського Ретта Батлера – Олександр Мачкур, полковник Росгвардії з міста «нєвєст» Іваново», – йдеться в повідомленні.

Окрім оголених фото коханки росіянина, хакери знайшли в переписці фотографії бази кацапів в селищі Ювілейне під Луганськом.

«Втім, головний герой трохи дурнуватий, тому не може зрозуміти, що прильоти по базі окупантів повʼязані з його перепискою. Цей фільм ми розіслали усьому керівництву іванівської Росгвардії, друзям та колегам полковника. Нехай родіна знає свого «героя». Якщо полковник приїде в Україну ще раз – ми знімемо новий фільм. На цей раз із хеппі ендом, де рештки палковніка будуть розноситись вітром українським диким полем», – додали активісти.

Нагадаємо, триває 1035-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 235 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

На Покровському та Времівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Лиманському та Курахівському напрямках.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України 12 авіаційних ударів, скинувши 37 КАБ. Крім цього, залучив для ураження 490 дронів-камікадзе та здійснив понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.