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Смертельна ДТП на Донеччині: маршрутка зіткнулася із вантажівкою

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Смертельна ДТП на Донеччині: маршрутка зіткнулася із вантажівкою
Рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка з мікроавтобуса
фото: ДСНС Донеччини/Facebook

Аварія сталася вдень на ділянці автомобільної дороги між Родинським та Гришиним

У суботу, 26 жовтня, в Покровському районі Донеччини маршрутне таксі з пасажирами потрапило в ДТП. Загинув водій, 10 пасажирів отримали поранення. Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

Аварія сталася вдень на ділянці автомобільної дороги між Родинським та Гришиним.

«Унаслідок лобового зіткнення маршрутного таксі та вантажного автомобіля загинув водій маршрутки. Десять пасажирів отримали поранення», – ідеться у повідомленні.

Смертельна ДТП на Донеччині: маршрутка зіткнулася із вантажівкою фото 1

На місці події працювали рятувальники, які деблокували тіло загиблого чоловіка з мікроавтобуса.

Смертельна ДТП на Донеччині: маршрутка зіткнулася із вантажівкою фото 2

Раніше у місті Вишневе, що на Київщині, сталася смертельна аварія. Водій вантажівки не встиг загальмувати біля пішохідного переходу і збив чоловіка. 

Нагадаємо, на Обухівщині водій скоїв смертельний наїзд на жінку, яка стояла на проїзній частині. Правоохоронці попередньо встановили, що 33-річний водій автомобіля Renault, рухаючись у крайній правій смузі, скоїв наїзд на жінку, яка стояла на проїзній частині. Внаслідок ДТП, 49-річна потерпіла загинула на місці події.

Також 21 жовтня, у Києві сталася моторошна аварія за участі вантажівки та маршрутки. Як зазначалося, на вулиці Вадима Гетьмана вантажівка вʼїхала в маршрутку. Унаслідок ДТП в Солом’янському районі, де вантажівка вʼїхала в маршрутку, загинула 72-річна пасажирка та ще п’ятеро осіб травмовано. 

 

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Теги: таксі дороги вантажівки водій аварія рятувальники поранення

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