Смертельна ДТП у Вишневому: вантажівка збила пішохода

Водій вантажівки Daf не зменшив швидкість перед пішохідним переходом

Сьогодні зранку, 24 жовтня, у місті Вишневе, що на Київщині, сталася смертельна аварія. Водій вантажівки не встиг загальмувати біля пішохідного переходу і збив чоловіка. Від отриманих травм пішохід загинув на місці. Про це повідомляє пресслужба поліції.

За попередніми даними, водій вантажівки Daf, рухаючись з Києва в напрямку Боярки, не зменшив швидкість перед пішохідним переходом і збив чоловіка, який саме переходив дорогу.

«На жаль, потерпілий помер на місці від отриманих травм. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Нагадаємо, на Обухівщині водій скоїв смертельний наїзд на жінку, яка стояла на проїзній частині. Правоохоронці попередньо встановили, що 33-річний водій автомобіля Renault, рухаючись у крайній правій смузі, скоїв наїзд на жінку, яка стояла на проїзній частині. Внаслідок ДТП, 49-річна потерпіла загинула на місці події.

Також 21 жовтня, у Києві сталася моторошна аварія за участі вантажівки та маршрутки. Як зазначалося, на вулиці Вадима Гетьмана вантажівка вʼїхала в маршрутку. Унаслідок ДТП в Солом’янському районі, де вантажівка вʼїхала в маршрутку, загинула 72-річна пасажирка та ще п’ятеро осіб травмовано.