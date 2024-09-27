Моторошна аварія на Подолі: рятувальникам довелося деблокувати пасажирів авто (фото)

ДТП сталася близько одинадцятої години вечора на вулиці Новокостянтинівській

Від удару двох водіїв та пасажира було заблоковано в автівках

Пізно ввечері 26 вересня у Подільському районі сталася аварія, рятувальникам довелось деблокувати людей з авто. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Як зазначається аварія сталася на вулиці Новокостянтинівській. Внаслідок зіткнення Honda та Dacia одна з автівок вилетіла на відбійник та повисла на ньому. Від удару двох водіїв та пасажира було заблоковано в автівках.

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За допомогою гідравлічного інструмента надзвичайники деблокували чоловіків з машин та передали медикам.

Причину дорожньо-транспортної пригоди будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, 24 вересня у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою на Харківському шосе утворився великий затор – автівки майже не рухалися.