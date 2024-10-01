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Аварія на Бориспільському шосе: поліція звернулася до водіїв (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Аварія на Бориспільському шосе: поліція звернулася до водіїв (фото)
Правоохоронці закликали водіїв обачливо планувати маршрути своєї поїздки
фото: пресслужба поліції

Наразі рух  транспорту ускладнений

Сьогодні зранку, 1 жовтня у напрямку виїзду з Києва на Бориспільському шосе сталася аварія. Наразі рух  транспорту ускладнений. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

Аварія на Бориспільському шосе: поліція звернулася до водіїв (фото) фото 1

«До уваги учасників дорожнього руху.  У зв'язку з ДТП на Бориспільському шосе, рух транспорту ускладнений у напрямку виїзду з міста Києва.», – йдеться у повідомленні. 

Аварія на Бориспільському шосе: поліція звернулася до водіїв (фото) фото 2

Правоохоронці закликали водіїв враховувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Нагадаємо, 1 жовтня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста

Теги: аварія ДТП поліція Київ

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