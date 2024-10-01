Аварія на Бориспільському шосе: поліція звернулася до водіїв (фото)
Наразі рух транспорту ускладнений
Сьогодні зранку, 1 жовтня у напрямку виїзду з Києва на Бориспільському шосе сталася аварія. Наразі рух транспорту ускладнений. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.
«До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на Бориспільському шосе, рух транспорту ускладнений у напрямку виїзду з міста Києва.», – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці закликали водіїв враховувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
Нагадаємо, 1 жовтня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста
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