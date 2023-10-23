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Смертельна пожежа у Львові: відомо про одного загиблого

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Смертельна пожежа у Львові: відомо про одного загиблого
Над ранком у квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку на проспекті Червоної Калини, 73 трапилась пожежа
фото: Telegram/Львівська міська рада

Рятувальники врятували від пожежі чотирьох людей, серед них двоє дітей

У понеділок, 23 жовтня, у Львові сталася пожежа у багатоповерхівці. Одна людина загинула, ще чотирьох вдалося врятувати, серед них двоє дітей. Про це повідомляє Львівська міська рада.

«Над ранком у квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку на проспекті Червоної Калини, 73 трапилась пожежа», – йдеться в повідомленні.

У Львові сталася пожежа у багатоповерхівці
У Львові сталася пожежа у багатоповерхівці
фото: Telegram/Львівська міська рада

Рятувальники її швидко загасили, але у квартирі виявили тіло чоловіка, який імовірно загинув внаслідок пожежі.

«Було врятовано чотири особи, двоє з них – діти. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 10 м кв.», – додали в міськраді.

Нагадаємо, у Львові 28 вересня під час масштабної пожежі у п’ятиповерхівці на вул. Зеленій з балкона четвертого поверху, що над палаючою квартирою, вистрибнув 27-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні з травмами середньої важкості.

Теги: пожежа рятувальники Львів смерть чоловік

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