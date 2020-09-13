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    У Києві дівчина переплутала педалі і влаштувала жахливу аварію

    • Розсилка
    У Києві дівчина переплутала педалі і влаштувала жахливу аварію

    Постраждалу затисло між авто і будинком

    У неділю, 13 вересня, в Києві на Караваєвих дачах сталася жахлива ДТП – дівчина, яка вчилася водити авто, переплутала гальма і газ і влетіла в житловий двір.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Інцидент стався на вулиці Патріотів.

    Дівчина на орендованому авто вчилася їздити на території приватної забудови, але влетіла в двір, затиснувши господиню будинку між машиною і будівлею. Постраждала доставлена до медичного закладу.

    У даний час з’ясовуються всі деталі трагедії.

    Нагадаємо, що нещодавно сталося жахливе ДТП на трасі під Києвом: п’ятеро загиблих, 20 травмованих.

    Увечері суботи, 12 вересня, неподалік від Вишгорода біля Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

    Як повідомлялося, 12 вересня, у Чернівцях легковий автомобіль BMW вилетів на огорожу приватного господарства на вулиці Винниченка. Водія легкового автомобіля на місці пригоди не знайшли.

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