Сьогодні на сході ЗСУ дали прочухана окупантам: знищено майже дві сотні живої сили ворога
За добу у росіян стало менше на три безпілотники та два танки
Наша артилерія наносила вогневе ураження по рашистах
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», повідомляє пресслужба угруповання.
Зокрема, 24 травня, російські фашистські війська здійснили три атаки. Наша артилерія наносила вогневе ураження.
Втрати ворога складають:
- особового складу – до 180
- танків – 2
- БМП – 5
- БТР – 3
- артилерійських систем – 3
- мінометів – 3
- БПЛА – 3
Нагадаємо, росіяни знову вдарили по прикордонню Сумщини.
Також стало відомо, що армія РФ під контролем ФСБ організувала масштабне мародерство на окупованих територіях.