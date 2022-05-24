  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Сьогодні на сході ЗСУ дали прочухана окупантам: знищено майже дві сотні живої сили ворога

    За добу у росіян стало менше на три безпілотники та два танки - Сьогодні на сході ЗСУ дали прочухана окупантам: знищено майже дві сотні живої сили ворога

    За добу у росіян стало менше на три безпілотники та два танки

    фото з відкритих джерел

    Наша артилерія наносила вогневе ураження по рашистах

    Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», повідомляє пресслужба угруповання.

    Зокрема, 24 травня, російські фашистські війська здійснили три атаки. Наша артилерія наносила вогневе ураження.

    Втрати ворога складають:

    • особового складу – до 180
    • танків – 2
    • БМП – 5
    • БТР – 3
    • артилерійських систем – 3
    • мінометів – 3
    • БПЛА – 3

    Нагадаємо, росіяни знову вдарили по прикордонню Сумщини.

    Також стало відомо, що армія РФ під контролем ФСБ організувала масштабне мародерство на окупованих територіях.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сьогодні на сході ЗСУ дали прочухана окупантам: знищено майже дві сотні живої сили ворога