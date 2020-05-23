Сьогодні попрощалися з айдарівцем, якого застрелили у Вишгороді



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Загинув айдарівець Ігор Корнієнко

Поліція затримала підозрюваних у вбивстві

Сьогодні поховали айдарівця Ігоря Корнієнка, якого напередодні вбили у Вишгороді.Про це у Facebook написала Катерина Котлярова.

«Боляче неймовірно. Сьогодні загинув наш побратим айдарівець Корнієнко Ігор. Ми його знали, як «Корнєй». Справжній «Яструб», сміливий та безстрашний воїн... Вишгородські активісти повідомляють про час прощання із Ігорем: Бажаючи провести в останній шлях побратима Корнієнка Ігоря , захисника України чекаємо біля моргу м. Вишгород на 11:00 23.05.2020 року», – повідомила Котлярова.

Ігор Корнієнко

У поліції Київщині повідомили, що близько 3-ї години ночі сталася сутичка між групою молодих осіб та двома дорослими чоловіками.

«Під час бійки один з компанії, де були неповнолітні, помітив у свого супротивника у сумці зброю. Вихопив її і здійснив прицільний постріл у нього. У цей час один з компанії стрілка щосили ударив іншого чоловіка, який втратив свідомість. Після чого нападники зникли у невідомому напрямку.

Прийшовши до тями, травмований чоловік викликав поліцію. Від отриманого вогнепального поранення 45-річний житель Вишгорода помер на місці події. Його тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи», – повідомили правоохоронці.

Пізніше поліцейські встановили та затримали усіх учасників інциденту.Ними виявилися четверо неповнолітніх, віком 15-17 років, та один 19-річний хлопець. Серед затриманих – 16-річний неповнолітній, якого підозрюють у навмисному вбивстві 45-річного жителя Вишгорода.

За цим фактом відкрито два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 115 та за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України

Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, поблизу населеного пункту Верхньоторецьке кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця.