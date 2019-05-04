Сьогодні в Україні синоптики прогнозують грози, дощ та шквали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У Києві в суботу місцями дощ, температура вдень 18-20°

В Україні у суботу, 4 травня, очікуються короткочасні дощі та грози, температура повітря вдень становитиме 16-21°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«4 травня мінлива хмарність. В Україні, крім південного сходу та Криму, невеликий короткочасний дощ, місцями з грозою. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях вдень місцями шквали 15-20 м/с», - зазначається у повідомленні.

Температура вночі становитиме 5-10°; вдень 16-21°, на півдні та сході країни до 24°; в Карпатах вночі 2-7°, вдень 8-13° тепла.





У Києві сьогодні утримається мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вдень у столиці 18-20°; по області - 16-21°.

Нагадаємо, ввечері 3 травня у центральних і північних регіонах України пройшов сильний дощ, подекуди з градом та сильними поривами вітру. Зокрема, у столиці злива за лічені хвилини утворила потоп на деяких дорогах.

Аеропорт «Бориспіль» наразі попри негоду працює у штатному режимі.

Раніше синоптики оголосили штормове попередження.