Сьогодні в Україні збережеться весняна погода: на півдні до +12



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У Києві сьогодні без опадів, температура вдень 6-8° тепла

Невеликий дощ у середу можливий лише в Криму та південно-східних областях

В Україні 19 лютого синоптики прогнозують місцями туман, на дорогах ожеледицю та невеликий дощ у Криму та південно-східних областях. Середня температура вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«У Криму та південно-східних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Уночі та вранці у південних, східних та центральних областях місцями туман. У східній частині та в Карпатах вночі на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні країни до 12°. В Карпатах місцями невеликий мокрий сніг, температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 1-3° тепла, вдень 6-8°.

Нагадаємо, 17 лютого температура повітря в Києві відповідала температурі кінця березня.

Раніше синоптики повідомили, що погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг.