Сьогодні відбудеться похорон Григорія Чапкіса

Прощання з великим артистом та танцівником Григорієм Чапкісом відбудеться 18 червня в Клубі Кабінету міністрів

Прощання з хореографом відбудеться у Клубі Кабінету міністрів з 11:00 до 13:00

Народного артиста України, хореографа Григорія Чапкіса, який помер у віці 91 рік, поховають у п'ятницю, 18 червня. Про це у Instagram повідомляв його син.

Прощання з хореографом відбудеться у Клубі Кабінету міністрів з 11:00 до 13:00.

Після панахиди відбудеться поховання, з 13:00 до 15:00.

Поховають знаменитого танцюриста на Байковому кладовищі в Києві. Потім – поминальний обід для близьких.

Нагадаємо, відомий український хореограф, суддя шоу «Танці з зірками» Григорій Чапкіс помер у неділю, 13 червня.

Знаменитість тривалий час хворів. Так, у грудні 2020 року артист потрапив до лікарні із двобічною пневмонією. Зірці було важко дихати, але результати на коронавірус були негативними.

Напередодні Нового року знаменитість виписали з лікарні, тоді Чапкісу стало ліпше. Втім, 6 січня танцівника знову госпіталізували. Як виявилося, він недолікував запалення легень.

У лютому артист втретє потрапив до лікарні, зазначивши, що йому скувало спину і ноги. Також Григорій Миколайович сильно схуднув.

Зауважимо, Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі. Юнаком майбутня зірка працював будівельником на відбудові Хрещатику, а першу освіту здобув у залізничному училищі.

Танцювати почав у 10 років, а вже у 20 працював хореографом у Театрі імені Івана Франка. Від 1955 знаменитість виступав у складі Державного ансамблю танцю УРСР під керуванням Павла Вірського.