Солдат із Туви, що приїхали воювати проти України, утримує в полоні їхнє ж командування
Окупантів запроторили до підвалу і не годують
У місті Пологи Запорізької області, яке тимчасово окуповане, військове командування РФ вже декілька днів утримує своїх же солдатів у полоні – їх запроторили до підвалу і не годують. Про це повідомив Telegram-канал Astra.
Як йдеться у відео, у окупантів, які приїхали з Республіки Тува, не встигли відібрати мобільні телефони, тому вони змогли зняти умови, в яких перебувають. Причини такої поведінки керівництва наразі невідомі.
Нагадаємо, українська сторона здійснила гуманітарну акцію та передала Росії усіх важкопоранених окупантів, стан яких дозволяв транспортування, захоплених в полон з початку широкомасштабного вторгнення.
Раніше Україна також повернула тіла 83 загиблих воїнів.
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