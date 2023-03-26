Солдат із Туви, що приїхали воювати проти України, утримує в полоні їхнє ж командування

Командування РФ вже декілька днів утримує своїх же солдатів у полоні

Окупантів запроторили до підвалу і не годують

У місті Пологи Запорізької області, яке тимчасово окуповане, військове командування РФ вже декілька днів утримує своїх же солдатів у полоні – їх запроторили до підвалу і не годують. Про це повідомив Telegram-канал Astra.

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Як йдеться у відео, у окупантів, які приїхали з Республіки Тува, не встигли відібрати мобільні телефони, тому вони змогли зняти умови, в яких перебувають. Причини такої поведінки керівництва наразі невідомі.

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Нагадаємо, українська сторона здійснила гуманітарну акцію та передала Росії усіх важкопоранених окупантів, стан яких дозволяв транспортування, захоплених в полон з початку широкомасштабного вторгнення.

Раніше Україна також повернула тіла 83 загиблих воїнів.







