Швеція виділяє 1,2 млрд євро на зброю Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Швеція виділяє 1,2 млрд євро на зброю Україні
Стокгольм спрямує 400 млн євро на закупівлю та передачу системи Tridon Mk2
фото: TT

Нова військова допомога посилить протиповітряну оборону України

Уряд Швеції схвалив виділення 21-го пакета військової допомоги Україні. Його вартість складе 12,9 млрд крон (1,2 млрд євро). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SVT.

​​За словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, нова допомога має посилити протиповітряну оборону України. Зокрема, близько 400 млн євро країна виділить на закупівлю та передачу системи Tridon Mk2. Зенітно-ракетні комплекси шведського виробництва є особливо ефективними у збитті дронів. Також буде передано сенсори, роботи та зенітні гармати.

Ще 524 млн євро підуть на українське виробництво далекобійних ракет і безпілотників. Понад 280 млн євро будуть використані на гранатомети із запасів шведської армії, а також підуть на закупівлю артилерійських снарядів, запасних деталей та на навчання українського особового складу.

Нагадаємо, уряд Швеції оголосив про збільшення допомоги Україні на наступі два роки. Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Швеції Ульф Крістерссон, під час якої сторони обговорили російські удари по українській енергетичній інфраструктурі та потребу в її захисті.

До слова, Німеччина практично використала власні запаси ракет протиповітряної оборони, які могла передати Україні. Дефіцит засобів ППО пов’язаний із тим, що Берлін уже передав Києву доступні ресурси, а нові поставки значною мірою залежать від виробництва союзників.

військова допомога системи ППО озброєння Швеція

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
