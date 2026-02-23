Ми не маємо однакової кількості зброї з Росією, фінансування Європи все ще недостатньо – Зеленський

Президент України заявив, що Європа в більшості своїй за Україну й допомагає українцям

Президент України подякував європейським партнерам за фінансову підтримку, проте наголосив, що для паритету з Росією ресурсів все ще недостатньо

Попри стабільну фінансову допомогу від більшості країн Європи, загальний обсяг ресурсів наразі не дозволяє Україні досягти збройного паритету з Російською Федерацією. Про це заявив Володимир Зеленський, оцінюючи поточний стан міжнародної підтримки, інформує «Главком».

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС заявив, ми не маємо однакової кількості зброї з Російською Федерацією.

За його словами, одним із ключових елементів захисту українського неба є програма PURL. За цією схемою європейські країни виділяють кошти, за які Україна закуповує сучасні системи протиповітряної оборони у Сполучених Штатів.

«Європа в більшості своїй за Україну й допомагає українцям. Це правда. Чи нам потрібно більше? Сто відсотків», – заявив президент.

Глава держави також згадав про українську армію і про її перехід на контракт.

За словами Президента, цей процес потребує значних фінансових вливань, адже держава має платити кожному бійцю конкурентну заробітну плату – за прикладом того, як це реалізовано в провідних арміях світу та як це намагається робити агресор.

«Коли ми говоримо про людей, то тут європейці можуть допомогти, якщо ми переведемо нашу армію – або коли ми переведемо нашу армію – з мобілізації на контракти. Те саме, що робить Путін. Він платить кожній людині гроші за контракт. Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів», – додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський закликає партнерів дозволити власне виробництво ракет до систем Patriot. За словами Володимира Зеленського, попри численні запити, Україна поки що не досягла успіху в отриманні ліцензій на виробництво систем Patriot або хоча б ракет до них.