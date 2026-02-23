Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ми не маємо однакової кількості зброї з Росією, фінансування Європи все ще недостатньо – Зеленський

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Ми не маємо однакової кількості зброї з Росією, фінансування Європи все ще недостатньо – Зеленський
Президент України заявив, що Європа в більшості своїй за Україну й допомагає українцям
фото: Офіс президента України

Президент України подякував європейським партнерам за фінансову підтримку, проте наголосив, що для паритету з Росією ресурсів все ще недостатньо

Попри стабільну фінансову допомогу від більшості країн Європи, загальний обсяг ресурсів наразі не дозволяє Україні досягти збройного паритету з Російською Федерацією. Про це заявив Володимир Зеленський, оцінюючи поточний стан міжнародної підтримки, інформує «Главком».

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС заявив, ми не маємо однакової кількості зброї з Російською Федерацією. 

За його словами, одним із ключових елементів захисту українського неба є програма PURL. За цією схемою європейські країни виділяють кошти, за які Україна закуповує сучасні системи протиповітряної оборони у Сполучених Штатів.

«Європа в більшості своїй за Україну й допомагає українцям. Це правда. Чи нам потрібно більше? Сто відсотків», – заявив президент.

Глава держави також згадав про українську армію і про її перехід на контракт.

За словами Президента, цей процес потребує значних фінансових вливань, адже держава має платити кожному бійцю конкурентну заробітну плату – за прикладом того, як це реалізовано в провідних арміях світу та як це намагається робити агресор.

«Коли ми говоримо про людей, то тут європейці можуть допомогти, якщо ми переведемо нашу армію – або коли ми переведемо нашу армію – з мобілізації на контракти. Те саме, що робить Путін. Він платить кожній людині гроші за контракт. Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів», – додав глава держави. 

Нагадаємо, Зеленський закликає партнерів дозволити власне виробництво ракет до систем Patriot. За словами Володимира Зеленського, попри численні запити, Україна поки що не досягла успіху в отриманні ліцензій на виробництво систем Patriot або хоча б ракет до них.

 

 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський військова допомога зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Злотник не зрозумів рішення Володимира Зеленського піти у президенти
«Пішов на плаху». Композитор Злотник пояснив, чому йому шкода Зеленського 
18 лютого, 13:03
Петр Павел під час Мюнхенської конференції
Президент Чехії дав жорсткий прогноз щодо закінчення війни в Україні
15 лютого, 21:15
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії: що відомо
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії: що відомо
13 лютого, 21:24
У Литві немає розмов щодо скорочення чисельності дислокованих у Литві солдатів США
Литва обрала чітку позицію щодо чисельності військ США в країні
10 лютого, 10:43
Мосейчук отримувала не одну порцію гнівних коментарів після її дописів у соціальних мережах на підтримку президента Володимира Зеленського
Журналістка Мосейчук відповіла на закиди про співпрацю з Офісом президента
10 лютого, 00:47
Енергетичний селектор: Зеленський розповів, для чого Росії була потрібна пауза
Енергетичний селектор: Зеленський розповів, для чого Росії була потрібна пауза
3 лютого, 14:01
Зеленський та Рютте відвідали народний меморіал національної пам’яті
Зеленський та Рютте вшанували пам'ять загиблих захисників (відео)
3 лютого, 11:45
Нові санкції проти РФ, українська делегація вирушила на переговори в ОАЕ. Головне за 2 лютого 2026
Нові санкції проти РФ, українська делегація вирушила на переговори в ОАЕ. Головне за 2 лютого 2026
2 лютого, 21:20
Зелеський підписав указ про зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача
Зеленський оновив склад Ставки
23 сiчня, 23:54

Політика

Ми не маємо однакової кількості зброї з Росією, фінансування Європи все ще недостатньо – Зеленський
Ми не маємо однакової кількості зброї з Росією, фінансування Європи все ще недостатньо – Зеленський
«Дайте нам ліцензії». Зеленський закликає партнерів дозволити власне виробництво ракет до систем Patriot
«Дайте нам ліцензії». Зеленський закликає партнерів дозволити власне виробництво ракет до систем Patriot
Іран запропонував США нові умови для виходу з ядерного глухого кута
Іран запропонував США нові умови для виходу з ядерного глухого кута
МЗС закликає українців у Мексиці до підвищеної обережності через армійську спецоперацію
МЗС закликає українців у Мексиці до підвищеної обережності через армійську спецоперацію
Нідерланди закликають європейські країни готуватися до тривалого протистояння з РФ
Нідерланди закликають європейські країни готуватися до тривалого протистояння з РФ
Китай відреагував на нові мита Трампа
Китай відреагував на нові мита Трампа

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua