Рубіо чи Венс: Трамп провів опитування серед донорів щодо свого наступника

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: соціальні мережі

Дональд Трамп неофіційно опитує своє коло друзів та радників щодо виборів 2028 року

На тлі активної фази війни з Іраном у внутрішньому колі Дональда Трампа розгорнулася дискусія щодо майбутнього лідера Республіканської партії. Про це пише «Главком» із посиланням на NBC News.

Під час закритої зустрічі в Мар-а-Лаго президент провів неофіційне опитування серед впливових донорів, запитавши, кого вони бачать наступником у 2028 році: віцепрезидента Джей Ді Венса чи державного секретаря Марко Рубіо. Більшість присутніх підтримали кандидатуру Рубіо, що свідчить про зростання його впливу завдяки центральній ролі у зовнішній політиці адміністрації.

Попри симпатії донорів, соціологічні опитування серед республіканських виборців досі віддають перевагу Венсу. Віцепрезидент зберігає вищий рівень підтримки серед прихильників руху MAGA, хоча його публічна активність останнім часом дещо знизилася через протоколи безпеки та складність узгодження власних поглядів із поточною воєнною стратегією. Водночас Трамп дедалі частіше публічно хвалить Рубіо, називаючи його «найкращим державним секретарем в історії», що створює конкурентну динаміку всередині команди.

Сама війна в Ірані стала викликом для обох потенційних кандидатів. Марко Рубіо опинився під вогнем критики через припущення, що дії США були продиктовані інтересами Ізраїлю, тоді як Джей Ді Венс змушений балансувати між своєю репутацією противника зовнішніх втручань та необхідністю підтримувати накази президента. Хоча обидва політики зберігають дружні особисті стосунки та заперечують наявність конфлікту, Трамп продовжує збирати відгуки оточення, насолоджуючись роллю головного арбітра у визначенні майбутнього республіканського руху.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що уряд Куби «скоро впаде», а після повалення режиму він хоче зробити там намісником державного секретаря Марко Рубіо. 

Американський президент дав чітко зрозуміти журналістам, що Куба є «наступним завданням» його адміністрації після Ірану. 

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо війни на Близькому Сході. Білий дім більше не розглядає дипломатичні компроміси чи поетапне замирення – Вашингтон офіційно перейшов до мови ультиматумів і чекає від Тегерану повної капітуляції.

Трамп вважає, що разом із партнерами, вони здатні зробити Іран більшим, кращим і сильнішим.

Теги: Дональд Трамп Марко Рубіо Джей Ді Венс США

