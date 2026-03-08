Головна Світ Політика
Трамп хотів би брати участь у виборі лідера Ірану, щоб не повертатися туди кожні 10 років

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп хотів би брати участь у виборі лідера Ірану, щоб не повертатися туди кожні 10 років
фото: AP

Дональд Трамп зауважив, що відкритий до ідеї мати релігійного лідера в Ірані

Президент Дональд Трамп заявив, що хоче брати участь у виборі наступного лідера Ірану, оскільки він «не хоче повертатися туди кожні 10 років». Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Ми не хочемо повертатися кожні п’ять чи кожні 10 років і робити це. Ми хочемо обрати президента, який не вестиме свою країну у війну», – сказав Трамп журналістам.

Раніше Трамп вже говорив, що він має бути «залучений до призначення» наступного лідера Ірану. Також він заявив, що відкритий до ідеї мати релігійного лідера в Ірані.

«Ну, можливо, так. Я маю на увазі, що це залежить від того, хто ця людина. Я не проти релігійних лідерів. Я маю справу з багатьма релігійними лідерами, і вони фантастичні», – сказав Трамп.

Як відомо, армія оборони Ізраїлю розпочала нову хвилю повітряних ударів по іранській столиці, під час яких серія потужних вибухів пролунала у східних, південних та північно-західних районах міста. 

За даними іранських державних медіа, спільною ціллю ізраїльських та американських сил став нафтопереробний завод та резервуари нафтових сховищ біля Тегерану. На тлі ескалації адміністрація Трампа, оминаючи Конгрес через надзвичайний стан, терміново передала Ізраїлю 12 000 авіабомб для продовження військових операцій проти Ірану.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не мають підтверджень участі Російської Федерації у наданні допомоги Ірану в межах нинішнього загострення.

Коментуючи ситуацію, американський лідер висловив сумнів у такій співпраці, спираючись на поточне становище Тегерана.

