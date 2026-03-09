Головна Світ Політика
Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі
США забезпечили понад 40% усіх поставок озброєнь Україні
фото: Defence.gov

Аналітики назвали три країни, що передали Україні найбільше зброї

Україна посіла перше місце у світі за імпортом озброєнь у період 2021–2025 років. Водночас експорт російської зброї за цей час різко скоротився і впав майже втричі. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

Згідно зі звітом, протягом останніх п’яти років Україна стала найбільшим отримувачем озброєнь у світі. На її частку припадає 9,7% від загального обсягу глобального імпорту зброї. У рейтингу найбільших імпортерів озброєнь після України розташувалися Індія, Саудівська Аравія, Катар та Пакистан.

Аналітики зазначають, що після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Україна отримала військову допомогу щонайменше від 36 країн. Найбільшим постачальником озброєнь для України залишаються Сполучені Штати, які забезпечили 41% усіх поставок.

Німеччина посіла друге місце серед партнерів із часткою 14%. Третє місце посіла Польща, яка забезпечила 9,4% поставок озброєнь. За оцінками аналітиків, у 2025 році обсяги передачі зброї дещо зменшилися порівняно з піковими показниками 2023-2024 років. Це пов’язано зі скороченням американської допомоги та підвищенням рівня секретності навколо передачі окремих видів озброєнь.

Водночас 25 країн світу уклали угоди зі Сполученими Штатами про закупівлю ракет протиповітряної оборони та авіабомб спеціально для потреб Збройних сил України. У глобальному експорті зброї за період 2021-2025 років лідерами залишаються США, Франція, Росія, Німеччина та Китай. Разом ці країни забезпечили близько 70% усіх світових поставок озброєнь.

Водночас позиції Німеччини на світовому ринку зброї посилилися. Країна обійшла Китай і стала четвертим найбільшим експортером озброєнь. Приблизно 24% німецьких поставок були спрямовані саме до України.

Також у звіті зазначено, що Росія стрімко втрачає позиції одного з головних продавців зброї у світі. Частка російського експорту скоротилася з 21% у 2016-2020 роках до 6,8% у період 2021-2025 років. Аналітики пояснюють таке падіння тим, що значну частину озброєнь Росія тепер використовує для забезпечення власної армії у війні проти України. Додатковим фактором стали міжнародні санкції, які обмежили можливості російського оборонного експорту.

Наразі основними покупцями російської зброї залишаються Індія, Китай і Білорусь, однак загальна тенденція свідчить про різке скорочення ролі РФ на світовому ринку озброєнь.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія вже неодноразово були близькі до укладення мирної угоди, але щоразу одна зі сторін відступала. Крім того, як заявив очільник Білого дому, проблема у тому, що між Україною і Росією панує величезна ненависть.

