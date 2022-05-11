Авіаналіт на Сумщину: ворог завдав значних руйнувань (фото)
Окупанти вдарили по Шосткинському районі Сумської області
У результаті ракетного удару по житлових будинках селища міського типу Вороніж Сумської області істотно пошкоджені кілька житлових будинків і будівель. На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомив у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Відомо, що причиною серйозних руйнувань в смт стали дві ракети, випущені по території Шосткинського району російським літаком.
«Руйнування у Вороніжі значні, але на щастя, обійшлося без людських жертв», – написав Живицький.
Нагадаємо, увечері 10 травня ворог обстріляв дві області з території Росії.
Також після обстрілу Сумщини з боку Росії у лісі вирувала масштабна пожежа (відео).
Напередодні на Сумщині пролунали сильні вибухи.
Удень 10 травня рашисти з території РФ обстріляли Сумщину.
Крім того, 9 травня також ворог завдав удару по Сумщині.