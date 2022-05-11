Авіаналіт на Сумщину: ворог завдав значних руйнувань (фото)

Окупанти вдарили по Шосткинському районі Сумської області

У результаті ракетного удару по житлових будинках селища міського типу Вороніж Сумської області істотно пошкоджені кілька житлових будинків і будівель. На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомив у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Відомо, що причиною серйозних руйнувань в смт стали дві ракети, випущені по території Шосткинського району російським літаком.

«Руйнування у Вороніжі значні, але на щастя, обійшлося без людських жертв», – написав Живицький.

Нагадаємо, увечері 10 травня ворог обстріляв дві області з території Росії.

Також після обстрілу Сумщини з боку Росії у лісі вирувала масштабна пожежа (відео).

Напередодні на Сумщині пролунали сильні вибухи.

Удень 10 травня рашисти з території РФ обстріляли Сумщину.

Крім того, 9 травня також ворог завдав удару по Сумщині.

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