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    Події в Україні

    Авіаналіт на Сумщину: ворог завдав значних руйнувань (фото)

    Двома російськими ракетами обстріляне село&nbsp;Вороніж - Авіаналіт на Сумщину: ворог завдав значних руйнувань (фото)
    Двома російськими ракетами обстріляне село Вороніж
    фото: Дмитро Живицький / Telegram

    Окупанти вдарили по Шосткинському районі Сумської області

    У результаті ракетного удару по житлових будинках селища міського типу Вороніж Сумської області істотно пошкоджені кілька житлових будинків і будівель. На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомив у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    Відомо, що причиною серйозних руйнувань в смт стали дві ракети, випущені по території Шосткинського району російським літаком.

    «Руйнування у Вороніжі значні, але на щастя, обійшлося без людських жертв», – написав Живицький.

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    Двома російськими ракетами обстріляне село Вороніж. фото: Дмитро Живицький / Telegram
    Двома російськими ракетами обстріляне село Вороніж. фото: Дмитро Живицький / Telegram
    Двома російськими ракетами обстріляне село Вороніж. фото: Дмитро Живицький / Telegram

    Нагадаємо, увечері 10 травня ворог обстріляв дві області з території Росії.

    Також після обстрілу Сумщини з боку Росії у лісі вирувала масштабна пожежа (відео).

    Напередодні на Сумщині пролунали сильні вибухи.

    Удень 10 травня рашисти з території РФ обстріляли Сумщину.

    Крім того, 9 травня також ворог завдав удару по Сумщині.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Авіаналіт на Сумщину: ворог завдав значних руйнувань (фото)