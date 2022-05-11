Повітряні сили відзвітували про збиті цілі ворога за добу

10 травня вражено п’ять одиниць авіації ворога

Протягом доби, 10 травня, силами ЗСУ збито п’ять одиниць ворожої авіації. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У вівторок протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил уражено чотири БпЛА «Орлан-10» російських окупантів. А бригада десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищила ворожий вертоліт Мі-24.

Загалом – п’ять повітряних цілей.

Авіація Повітряних Сил на різних напрямках продовжує завдавати ворогу вогневих ударів з повітря, підтримуючи бойові дії наземних військ.

«Уся країна із нетерпінням чекає символічного 200-го літака російських окупантів. Змушені визнати, поки немає. Самі чекаємо, бо не залітають нацисти під пекельний вогонь наших зенітно-ракетних військ!», – прокоментували українські захисники.

Нагадаємо, 10 травня на Донбасі «приземлився» ворожий гелікоптер Мі-24.

Напередодні за добу військові вразили 10 повітряних цілей окупантів.

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