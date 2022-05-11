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    Події в Україні

    Повітряні сили відзвітували про збиті цілі ворога за добу

    Окупанти бояться залітати в повітряний простір України - Повітряні сили відзвітували про збиті цілі ворога за добу
    Окупанти бояться залітати в повітряний простір України
    фото з відкритих джерел

    10 травня вражено п’ять одиниць авіації ворога

    Протягом доби, 10 травня, силами ЗСУ збито п’ять одиниць ворожої авіації. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

    У вівторок протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил уражено чотири БпЛА «Орлан-10» російських окупантів. А бригада десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищила ворожий вертоліт Мі-24.

    Загалом – п’ять повітряних цілей.

    Авіація Повітряних Сил на різних напрямках продовжує завдавати ворогу вогневих ударів з повітря, підтримуючи бойові дії наземних військ.

    «Уся країна із нетерпінням чекає символічного 200-го літака російських окупантів. Змушені визнати, поки немає. Самі чекаємо, бо не залітають нацисти під пекельний вогонь наших зенітно-ракетних військ!», – прокоментували українські захисники.

    Нагадаємо, 10 травня на Донбасі «приземлився» ворожий гелікоптер Мі-24.

    Напередодні за добу військові вразили 10 повітряних цілей окупантів.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна вертоліт Україна повітря окупація #stoprussia
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    Повітряні сили відзвітували про збиті цілі ворога за добу