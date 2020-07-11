Спека і дощі на заході: прогноз погоди в Україні на суботу



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Сьогодні повітря в Україні прогріється до 33°

У Києві 11 липня без опадів, температура вдень 29-31°

У суботу, 11 липня, синоптики прогнозують дощі та грози у західних областях, температура вдень 28-33°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«11 липня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише у більшості західних областей вдень короткочасний дощ, гроза, під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 28-33°», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні без опадів, температура вночі 15-17°, вдень 29-31°.