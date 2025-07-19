Трамп подав до суду на WSJ і Мердока через «наклеп про лист Епштейну»

Трамп: Ми щойно подали потужний позов проти всіх, хто брав участь у публікації хибної, зловмисної, наклепницької, фейкової новинної «статті»

Відповідний позов був поданий у п’ятницю, 18 липня, до федерального суду південного округу Флориди в місті Маямі

Президент США Дональд Трамп звернувся до суду з позовом проти медіамагната Руперта Мердока та двох журналістів газети The Wall Street Journal. Причиною стала публікація, в якій стверджується, що Трамп нібито надсилав засудженому сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну лист із непристойним малюнком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа.

Згідно з повідомленням, відповідний позов був поданий у п’ятницю, 18 липня, до федерального суду південного округу Флориди в місті Маямі.

«Термінові новини: Ми щойно подали потужний позов проти всіх, хто брав участь у публікації хибної, зловмисної, наклепницької, фейкової новинної «статті» у марному «журналі» під назвою The Wall Street Journal», – написав Трамп на платформі Truth Social.

Він додав, що цей позов подано не лише від його імені як президента, а й для захисту інтересів усіх американців, які, за його словами, більше не готові миритися з діями медіа, що поширюють неправдиву інформацію.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп звинуватив газету The Wall Street Journal у фальсифікації історії про нібито написане ним привітання Джеффрі Епштейну з 50-річчям у 2003 році. Як повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у Truth Social, політик пригрозив виданню судовим позовом.

За даними журналістів, святкування ювілею Епштейна влаштовувала його соратниця Гіслен Максвелл, яка підготувала альбом із листами від друзів і родичів мільйонера. Серед них був і лист, нібито підписаний Трампом. У документі, який бачили в WSJ, кілька друкованих рядків були обрамлені намальованим від руки контуром оголеної жінки. Автор листа завершив його фразою: «З днем народження і нехай кожен день стане ще одним чудовим секретом». Підпис «Дональд», за описом журналістів, був розміщений нижче талії малюнка та імітував лобкове волосся.

Нагадаємо, американський фінансист Джеффрі Епштейн, звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх, не шантажував відомих людей, не вів списку клієнтів, а у в'язниці наклав на себе руки, а не був убитий. Такого висновку дійшли Федеральне бюро розслідувань та Міністерство юстиції США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал Axios.

Влада США опублікувала відео, яке, як стверджується, доводить, що ніхто не входив на територію нью-йоркської в'язниці в ніч смерті Епштейна. У записці сказано, що відеозапис підтверджує висновок судмедексперта про те, що Епштейн наклав на себе руки.