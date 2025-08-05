Штати засудили рішення суду про домашній арешт експрезидента Бразилії

«Дайте Болсонару говорити!», – йдеться в заяві Держдепу США

Верховний суд Бразилії розпорядився помістити колишнього президента Жаїра Болсонару під домашній арешт. Сполучені Штати Америки засудили це рішення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державний департамент США.

Суддя Александр де Мораєс оголосив про призначення домашнього арешту Болсонару. США відповіли на це рішення, що він «продовжує використовувати інститути Бразилії для придушення опозиції та загрози демократії».

«Суддя Мораєс, якого США вже визнали порушником прав людини та ввели проти нього санкції, продовжує використовувати інститути Бразилії для придушення опозиції та загрози демократії. Накладення ще більш жорстких обмежень на можливість Жаїра Болсонару захищати себе публічно – це не служіння суспільству. Дайте Болсонару говорити! Сполучені Штати засуджують рішення Мораєса про домашній арешт Болсонару та будуть притягати до відповідальності всіх, хто сприяє діям, що підпадають під санкції», – йдеться у повідомленні.

Як пише ВВС, днями, у різних містах країни відбулися мітинги на підтримку Болсонару. Під час однієї з акцій його син Флавіу вивів батька на гучний зв'язок, щоб той звернувся до учасників мітингу в Ріо-де-Жанейро.

Пізніше він також опублікував відео зі зверненням батька до прихильників. Згодом допис було видалено.

«Це кричуще порушення встановлених обмежень було настільки очевидним, що, повторимо, сам син обвинуваченого, сенатор Флавіу Нантес Болсонару, вирішив видалити пост зі своєї сторінки в Instagram, щоб приховати порушення закону», – зазначив суддя.

Суд також заборонив Болсонару приймати відвідувачів (за винятком адвокатів або осіб, схвалених судом), а також користуватися мобільним телефоном.

Нагадаємо, у лютому цього року Генеральна прокуратура Бразилії офіційно висунула колишньому президенту країни Жаїру Болсонару звинувачення у спробі організації державного перевороту та намірах отруїти свого політичного конкурента, чинного главу держави Луїса Інасіо Лулу да Сілву.

31 жовтня 2022 року на виборах президента Бразилії переміг Луїс Інасіо Лула да Сілва. Болсонару одразу заявив, що не визнає результатів, і наполягав, що під час голосування сталися численні технічні помилки.

У листопаді 2022-го у Бразилії сталися масштабні протести проти обрання да Сілви. Їхні учасники блокували дороги та зупиняли рух транспорту.

Главком повідомляв, що Жаїр Болсонару, ще за часів свого президентства, ймовірно, підробив довідку про щеплення проти Covid-19, – аби мати можливість виїздити за кордон.