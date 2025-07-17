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Суд в Україні визнав шлюбні відносини між двома чоловіками: християнська організація оскаржила рішення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Суд в Україні визнав шлюбні відносини між двома чоловіками: християнська організація оскаржила рішення
колаж: glavcom.ua

Організація «Всі разом» сповідує християнські цінності і євангельські постулати

Християнська організація «Всі разом» під керівництвом Руслана Кухарчука оскаржила у апеляційному порядку рішення суду, який визнав шлюбні стосунки двох чоловіків як союз чоловіка і дружини. Про це повідомляють «Українські Новини» з посиланням на дані Київського апеляційного суду, передає «Главком».

Апеляційну скаргу до КАС подали 8 липня, після чого справу було витребувано з районного суду. Водночас організація «Всі разом» не брала участі у розгляді справи в суді першої інстанції, проте подала апеляцію як третя сторона у процесі.

Суд в Україні визнав шлюбні відносини між двома чоловіками: християнська організація оскаржила рішення фото 1

Голова організації Руслан Кухарчук заявив, що рішення судді Деснянського суду Києва «прямо і буквально суперечить прямим і категоричним нормам Конституції України і Сімейного кодексу України. А відтак в екстреному порядку має бути оскаржене Міністерством закордонних справ України/MFA of Ukraine та/або Міністерством юстиції України. Це прямий обов'язок цих органів державної влади».

Організація «Всі разом» сповідує християнські цінності і євангельські постулати, визначає сім'ю як законний союз чоловіка і жінки, де народжуються і виховуються діти.

Раніше уперше в історії України суд визнав факт шлюбних відносин між двома чоловіками. Відповідне рішення ухвалив Деснянський районний суд міста Києва, встановивши юридичний факт спільного проживання двох чоловіків як однієї сім’ї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на громадську організацію «Інсайт», яка супроводжувала справу разом із адвокаткою Оксаною Гузь.

Теги: суд ЛГБТ

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