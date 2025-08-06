Суд виніс вирок ексголові Державної судової адміністрації

Обвинуваченому заборонено обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки

Сьогодні, 6 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винним колишнього керівника Державної судової адміністрації України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВАКС.

За даними «Судового репортера», йдеться про Олексія Сальнікова.

Обвинуваченому призначено три роки позбавлення волі. Зокрема, заборонено обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки.

Однак Сальнікова визнано невинуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто за шахрайство.

До слова, колишня керівниця одного з управлінь Державної судової адміністрації підозрюється у розтраті бюджетних коштів у розмірі понад 1,2 млн грн. Слідством було встановлено, що обвинувачена з грудня 2021 року по грудень 2023 року вносила завідомо неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу радника колишнього голови Державної судової адміністрації України, який не ходив на роботу та не виконував жодні обов’язки.