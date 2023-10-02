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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Найефективніша тактика проти росіян

glavcom.ua
Заводу дісталося дуже пристойно і виробляти свої ракети найближчим часом він не зможе
фото з відкритих джерел

Перехоплювати ракети або дрони, що летять, складно і дорого

Відмінно. У ГУР підтвердили, вчора ударні дрони атакували російський Смоленський авіазавод, де виробляли ракети Х-59, – три з чотирьох дронів влучили в ціль. Тож тамтешній губернатор може і далі брехати про все збили і впали уламки, але факт залишається фактом. Заводу дісталося дуже пристойно і виробляти свої ракети найближчим часом він не зможе.

Для правки: Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу «повітря-поверхня» з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

Мені здається, що це найправильніша тактика. Перехоплювати ракети або дрони, що летять, складно і дорого. Бити по складах і виробництву набагато ефективніше. Наші дрони відмінно виконують ці завдання. І ракети від союзників теж чудово вписуються в таку стратегію. Так, вони можуть домовитися з КНДР або Іраном. Можуть поставляти комплектуючі для ракет і дронів через підставні фірми в третіх країнах. Але з українськими дронами вони домовитися не можуть. Просто у наших розмова коротка. Русня навіть не встигає сказати своє традиційне «ЗА ЧТО?!»

Читайте також: Ударні дрони атакували російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59 – розвідка
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Теги: соцопитування українці СБУ

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Кирило Сазонов

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