Найефективніша тактика проти росіян

Перехоплювати ракети або дрони, що летять, складно і дорого

Відмінно. У ГУР підтвердили, вчора ударні дрони атакували російський Смоленський авіазавод, де виробляли ракети Х-59, – три з чотирьох дронів влучили в ціль. Тож тамтешній губернатор може і далі брехати про все збили і впали уламки, але факт залишається фактом. Заводу дісталося дуже пристойно і виробляти свої ракети найближчим часом він не зможе.

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Для правки: Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу «повітря-поверхня» з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

Мені здається, що це найправильніша тактика. Перехоплювати ракети або дрони, що летять, складно і дорого. Бити по складах і виробництву набагато ефективніше. Наші дрони відмінно виконують ці завдання. І ракети від союзників теж чудово вписуються в таку стратегію. Так, вони можуть домовитися з КНДР або Іраном. Можуть поставляти комплектуючі для ракет і дронів через підставні фірми в третіх країнах. Але з українськими дронами вони домовитися не можуть. Просто у наших розмова коротка. Русня навіть не встигає сказати своє традиційне «ЗА ЧТО?!»